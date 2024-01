Barcellona, il “Cineforum d’autore” per celebrare la Giornata della Memoria: il 1° febbraio la proiezione di “One Life”

L’amministrazione Calabrò per celebrare la Giornata della Memoria ha promosso, con la collaborazione del Lions Club di Barcellona Pozzo di Gotto, un’iniziativa che si terrà l’1 febbraio alle 19.30 al Cinema Nuovo Corallo.

Nella sala cinematografica della città è prevista la proiezione del recentissimo “One life” con Anthony Hopkins, definito uno dei più bei film sull’Olocausto. E’ storia vera di Nicholas Winton, che poco prima della seconda guerra mondiale, salvò centinaia di bambini ebrei provenienti dalla Germania nazista.

L’incontro, curato dall’assessore alla Cultura Angelita Pino, rientra nel più ampio progetto “Cineforum d’autore” che proseguirà nei prossimi mesi con il coinvolgimento delle associazioni.

Dopo i saluti dell’assessore Angelita Pino e della presidente Lions Club di Barcellona Pozzo di Gotto Nadia Rivetti interverrà il magistrato Franco Cassata, studioso ed autore di testi sull’Olocausto. A seguire sarà proiettato il film che, uscito nelle sale nei mesi scorsi, ha emozionato e commosso il pubblico di tutto il mondo.

I posti sono limitati pertanto è necessario prenotare chiamando o inviando un sms al numero: 3495357146

“L’incontro dell’ 1 febbraio – spiega l’assessore alla Cultura Angelita Pino – è il primo di una serie di appuntamenti mensili che coinvolgeranno di volta in volta diverse associazioni almeno fino a maggio. Con il progetto Cineforum d’autore ogni mese sarà affrontata una tematica diversa con l’obiettivo di promuovere eventi culturali e al contempo sostenere un’attività storica quale il cinema Nuovo Corallo in un momento in cui, soprattutto dopo il covid è importante ritrovare le occasioni per fare comunità”