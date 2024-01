24liveSchool, il grande valore del monumento al Seme d’Arancia di Emilio Isgrò

Main sponsor di 24live School

Passeggiando per le vie della mia città, ho potuto ammirare spesse volte uno strano ed enorme monumento, che ha suscitato in me estrema curiosità. Ho chiesto informazioni e mi è stato detto che si chiama “Seme d’arancia”, monumento donato nel 1998 da Emilio Isgrò, un artista, scrittore e drammaturgo italiano nato proprio a Barcellona Pozzo di Gotto.

Da quel momento ho pensato che il senso di appartenenza nei confronti di un luogo, di un pensiero o di una persona, sia una delle sensazioni più magiche e inspiegabili che si possano provare. Infatti l’amore dell’artista per la sua terra natìa, l’ha portato a creare qualcosa di meraviglioso e al tempo stesso simbolico per tutto il territorio. Come si sa infatti dal seme, seppur così piccolo e fragile, nasce un frutto, una bellissima e profumatissima arancia in questo caso, simbolo di sicilianità, e grazie al commercio di questo frutto si ebbe la rinascita sociale ed economica di questi territori.

Pensando a tutto questo, proseguo la mia passeggiata per le vie della “vecchia stazione” ed in cuor mio penso a quanto siano grandi in realtà le “piccole cose”. Infatti se un piccolo seme ha potuto rappresentare così tanto, mi chiedo quali conseguenze potrebbe avere un piccolo gesto, magari anche gentile ed empatico? Credo grandi cose! Anzi, ne sono sicura! D’ora in avanti, infatti, ripensando a quello strano ed enorme monumento, non provo più curiosità, ma pura e semplice ammirazione.

Elisa Musicò classe 1D

I.C. “Bastiano Genovese”