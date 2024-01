Reliquia del Sangue di San Francesco stimmatizzato domani al Santuario Sant’Antonio di Padova di Barcellona

Nel crudo sasso intra Tevero e Arno da Cristo prese l’ultimo sigillo, che le sue membra due anni portarno. Dante, Divina Commedia, Paradiso, Canto XI

Com’è noto (https://24live.it/2024/01/15/la-reliquia-del-sangue-di-san-francesco-stimmatizzato-a-barcellona-il-23-e-24-gennaio/), il Santuario Sant’Antonio di Padova in Barcellona P.G. costituirà una tappa della “Peregrinatio della Reliquia del Sangue di San Francesco stimmatizzato”. L’evento si svolgerà il 23 e il 24 gennaio 2024 e rientra nelle celebrazioni organizzate dall’Ordine dei Frati Minori in occasione dell’ottavo centenario dell’impressione delle stimmate al Poverello d’Assisi.

In particolare, il Santuario barcellonese accoglierà la preziosissima reliquia del sangue delle stimmate di San Francesco, consistente in un pezzetto di panno di lino che il Santo teneva sulla ferita del costato e che è custodita presso il Santuario della Verna, il luogo dove, nel 1224, il Santo ricevette i segni della Passione di Cristo.

L’episodio, oltre che dalla Leggenda Maggiore di San Bonaventura, è raccontato con grande precisione da Tommaso da Celano nella sua Vita prima di San Francesco d’Assisi, più precisamente al Capitolo III della Parte seconda, dove il biografo parla dell’ultimo periodo di vita del Santo. Due anni prima di morire, infatti, San Francesco si trovava sul monte della Verna, un luogo dove, attualmente, sorge l’omonimo Santuario, immerso nel Parco Nazionale delle Foreste del Casentino. Il territorio aspro – ma affascinante e suggestivo per i suoi speroni di roccia, i suoi anfratti, la sua fitta vegetazione, il panorama che si ammira ed il silenzio che vi dimora – fu donato al Santo da un nobile del luogo affinché potesse usarlo come luogo di raccoglimento e di preghiera. In questo eremo il Poverello d’Assisi ebbe la visione di “un uomo, in forma di Serafino, con le ali, librato sopra di lui, con le mani distese ed i piedi uniti, confitto ad una croce”; l’apparizione portò in San Francesco un turbinio di emozioni, tutte descritte con cura dal Celano: ammirazione, incertezza, viva gioia, paura, tristezza, serenità e agitazione. Mentre il Santo con questo stato d’animo cercava di capire il senso della visione, “nelle sue mani e nei piedi cominciarono a comparire gli stessi segni dei chiodi che aveva appena visto in quel misterioso uomo crocifisso”. Non si trattava, secondo il racconto di Tommaso Celano, così come quello di San Bonaventura, delle ferite lasciate dai chiodi come siamo abituati a vederle sul Crocifisso, poiché nei palmi delle mani e sul dorso dei piedi trafitti erano apparse come delle escrescenze che formavano delle teste di chiodo la cui punta si allungava ripiegata sul lato opposto delle membra; inoltre una cicatrice era apparsa sul “lato destro, trafitto come da un colpo di lancia, con ampia cicatrice, e spesso sanguinava, bagnando di quel sacro sangue la tonaca e le mutande”.

Diverse sono le città italiane che custodiscono le reliquie di San Francesco, preziose testimonianze di fede, oggetto di devozione e documenti storici che rimandano alla sua straordinaria vita. Tra questi luoghi spicca la sua città natale, Assisi, dove, oltre ad essere custodito il suo corpo nella cripta della Basilica inferiore, tra i sacri cimeli si trovano il saio, due veli di lino, il corno d’avorio del famoso incontro con il sultano Melek-El-Kamel, la pietra che fungeva da guanciale al capo di Francesco, alcune ceneri del corpo, un’altra tunica, cosiddetta “bianca”, le sue pantofole e, infine, una pelle di camoscio posta a stretto contatto con la ferita del suo costato. Tra gli scritti autografi qui custoditi si annoverano la lettera indirizzata a frate Leone e la Regola francescana del 1223. Altre importanti testimonianze legate al Santo d’Assisi si trovano a Spoleto, a Cortona, a Roma, ma una diversa “mappatura” è costituita dai luoghi che custodiscono le reliquie del sangue sgorgato dalle stimmate di San Francesco; tra questi si distingue il Santuario della Verna che non solo conserva alcuni oggetti appartenuti al Santo, ma anche una teca di bronzo all’interno della quale è custodita la reliquia del sangue di San Francesco: un pezzetto di panno di lino che teneva sulla ferita del costato. Ogni 17 settembre, nella ricorrenza delle Sacre Stimmate, il Ministro generale dell’Ordine dei frati minori, con questa preziosa reliquia impartisce la benedizione all’Italia intera dal piazzale del Santuario della Verna; sarà proprio questa preziosissima e sacra testimonianza che, concessa dai frati della Verna, visiterà il santuario di Sant’Antonio di Padova in Barcellona P.G. e tutti i conventi dei frati minori della provincia siciliana del Santissimo Nome di Gesù.

Nei giorni della Peregrinatio i fedeli che visiteranno la reliquia potranno lucrare l’indulgenza plenaria alle consuete condizioni: Confessione sacramentale, Comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice; l’indulgenza potrà essere applicata anche in suffragio dei defunti e ottenuta dagli anziani, dagli infermi e da tutti coloro che per grave motivo non potranno spostarsi dal luogo in cui si trovano, purché si uniscano spiritualmente alle celebrazioni giubilari e abbiano il proposito di adempiere quanto prima alle tre condizioni consuete