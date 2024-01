L’on. Galluzzo sollecita l’esenzione del pedaggio sulla A20 tra Barcellona e Milazzo: “I soldi ci sono, attendiamo il Cas”

Il deputato regionale di Fratelli d’Italia Pino Galluzzo sollecita da parte del Cas l’applicazione dell’esenzione del pedaggio nella tratta autostradale Barcellona-Milazzo, per alleviare i disagi dei pendolari che, a causa dell’interruzione della viabilità sulla litoranea, scelgono l’autostrada per spostarsi tra i due centri della costa tirrenica messinese, evitando gli ingorghi della S.S. 113 nelle ore di punta.

“Si proceda subito – afferma l’on. Galluzzo – all’esenzione del pedaggio autostradale da Barcellona a Milazzo e viceversa, visto che in sede di variazione di bilancio abbiamo provveduto a mettere i fondi necessari per il superamento del disagio relativo ai lavori sul Ponte Mela. Come in precedenza, mi sono impegnato per consentire il ripristino della gratuità al casello per chi viaggia da Barcellona a Milazzo e viceversa. Attendiamo che il Cas esegua tale disposizione, dopo che la Regione Siciliana ha provveduto nuovamente a garantire i fondi”.

Il parlamentare aggiunge: “Auspichiamo che i lavori sul Ponte Mela procedano in maniera spedita e riprendano le interlocuzioni per la riapertura della bretella alternativa”.