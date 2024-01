24liveSchool. Intervista ad Edoardo Perdichizzi, scrittore emergente di soli dodici anni

Main sponsor di 24live School

Edoardo Perdichizzi è un giovane scrittore barcellonese, classe 2011, che frequenta la terza media dell’Istituto Comprensivo Bastiano Genovese. Da anni egli nutre una grande passione per la scrittura, infatti lo scorso 31 luglio ha pubblicato il suo primo libro fantasy “Detective Ronald”. Il romanzo è già disponibile in diverse librerie e biblioteche e di recente è stato anche presentato alla libreria Gutenberg (di Barcellona Pozzo di Gotto). L’autore ha scelto di firmarsi con il nome d’arte Edoardo H. Perdichizzi e lui stesso ci spiegherà il significato e il motivo di questa scelta.

Adesso conosciamolo meglio, rivolgendogli alcune domande.

Da dove nasce l’idea di questo libro? A quale scrittore o a quale romanzo ti sei ispirato?

Per questo libro mi sono ispirato a Harry Potter: infatti ho iniziato a scrivere Detective Ronald nel 2020, durante la pandemia di COVID-19, quando trasmettevano ogni giovedì la celebre saga, che diventò da subito la mia preferita, sia cinematografica che letteraria. Perciò ho deciso di firmare il mio libro come Edoardo “Harry” Perdichizzi, che poi ho abbreviato in H.

Collegandoci alla domanda di prima, come hanno avuto origine le vicende che costituiscono la trama del tuo libro? Ed i personaggi?

Inizialmente avevo pensato di suddividere l’attuale libro in quattro libri diversi: Detective Ronald, Detective Ronald – Il destino di Nott e Gregory, Detective Ronald – Il fantasma di Agata e Detective Ronald – La banda Gregory. Poi, arrivato alla pubblicazione, ho deciso di unirli, perché i primi tre erano molto più brevi rispetto al quarto (per questo prima facevo la distinzione tra storia e libro).

I personaggi principali li ho disegnati, ma in realtà ne ho creato solo uno secondo un’idea ben precisa, ovvero Cassandra, la madre di Ronald, che è identica a mia mamma.

In quale personaggio ti identifichi maggiormente?

Mi identifico maggiormente in Ronald, il protagonista, che è un bravo ragazzo e che lotta sempre per il bene, ma anche in Phineas e in Victor, che hanno scelto di unirsi a lui.

Pensi di scrivere altri romanzi o racconti?

Sì, penso di scrivere altri libri ed alcuni di questi probabilmente saranno i sequel di Detective Ronald, che è attualmente l’unico che ho pubblicato. Infatti ho già finito Detective Ronald 5 (la quinta storia, non il quinto libro) e sto lavorando al sesto.

Quando hai iniziato a scrivere?

Ho iniziato a scrivere storie quando avevo due anni, anche se erano quasi tutte (se non tutte) assurde e talvolta divertenti. I miei primi libri sono stati quelli di “Ti nomino ragazzo”, una trilogia che non ho mai pubblicato.

Da dove nasce la tua passione per la scrittura? Hai altri hobby?

La mia passione per la scrittura deriva dalla lettura, perché sono due attività collegate tra loro. Infatti leggere nella mia famiglia è importante ed i miei genitori mi portavano sempre, da piccolo, nella Biblioteca Oasi della mia città, Barcellona Pozzo di Gotto, dove si svolgevano e si svolgono tutt’ora eventi ed attività, come il progetto “Nati per leggere “, che è stato fondamentale per la mia crescita.

Nel tempo libero, inoltre, disegno, canto nel coro di voci bianche “I Piccoli Cantori di Barcellona Pozzo di Gotto” e suono il pianoforte.

Hai mai avuto il tanto temuto “blocco dello scrittore”?

Fin ora non mi è mai capitato di averlo, probabilmente perché sono ancora giovane e mi scorrono un mare di idee per la testa.

Qual è il tuo scrittore preferito?

La mia autrice preferita è JK Rowling, la scrittrice di Harry Potter, ma nella mia lista dei migliori ci sono anche JRR Tolkien, Rick Riordan, Dan Brown, Jules Verne e HG Wells di cui ho letto numerosi libri.

Concludiamo, augurando ad Edoardo buona fortuna e che questo sia solo l’inizio di una lunga carriera.

Tindara Eliana Gitto III F

I.C. Bastiano Genovese