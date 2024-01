Calcio: Nuova Igea Virtus – Siracusa 2-1, al 40’st realizza di testa Di Piedi su assist di Longo

Tutto pronto al D’Alcontres per la gara Nuova Igea Virtus e Siracusa

Ecco le formazioni ufficiali

NUMERO NUOVA IGEA V. SIRACUSA NUMERO 1 Agustin Staropoli Domenico Lamberti 1 6 Andrea Ferrigno Francesco Sena 3 7 Giovanni Biondo (K) Joaquin Suhs 6 9 Francesco Di Piedi Domenico Aliperta 8 10 Sebastiano Longo Domenico Maggio 9 17 Manuel Ordonez Andrea Russotto (K) 10 18 Francesco Triolo Mikol Benassi (Vk) 20 20 Alfredo Trombino Giuliano Alma 21 24 Angelo Di Cristina Carmelo Limonelli 23 33 Claudio Calafiore Enrico Zampa 28 63 Angelo Della Guardia Gilberto Kalombola 33

Cronaca

5′ occasione per il Siracusa con un’incursione di Russotto. Il pallone attraversa tutta la porta vuota ma finisce in fallo laterale

8′ punizione di Russotto che Staropoli devia con difficoltà in angolo

9′ occasione per la Nuova Igea Virtus con un colpo di testa sotto porta di Trombino, che finisce tra le mani di Lamberti.

14′ ammonito Suhs per fallo su Staropoli

21′ GOL DEL SIRACUSA: punizione concessa con molta generosità dall’arbitro di Aliperta che beffa Staropoli.

37′ la Nuova Igea Virtus chiede un rigore per un fallo in area su Longo, che l’arbitro non concede tra le proteste dei giallorossi

40′ espulso Abbate dalla panchina dopo le proteste per un’inversione di una rimessa in campo

3′ di recupero

Finisce il primo tempo con il Siracusa in vantaggio

Ripresa la partita al D’Alcontres

6′ conclusione dal limite

7′ GOL DELLA NUOVA IGEA VIRTUS, conclusione vincente di Longo su assist di Biondo.

12′ cambio Siracusa: Lo Faso per Russotto

21′ cambio Siracusa: Saraò per Benassi

Partita intesa senza occasioni particolari dall’una e dell’altra parte

23′ occasione per l’Igea, su cross di Longo con un difensore che toglie la palla dalla testa di Trombino

24′ occasione per il Siracusa che in mischia non trova il tocco per la marcatura

26′ cambio Siracusa: Gozzo per Kalombola

30′ occasione Igea con una conclusione velenosa di Trombino

33′ Igea vicina al vantaggio con un tiro dal limite respinta sulla linea a portiere battuto

34′ per il Siracusa entrano Forchignone e Vacca

40′ gol dell’Igea: cross di Longo per Di Piedi che insacca di testa

Tensione in campo, espulsi Di Piedi per l’Igea e Aliperta per il Siracusa

Torna la calma con 5′ di recupero

Finita al D’Alcotres