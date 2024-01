Merì, anche il consigliere Marco Raffa lascia il gruppo di maggioranza del sindaco Bonansinga

Si allarga la crisi politica all’interno dell’amministrazione comunale di Merì. Dopo le dimissioni dell’assessore Rossana Alleruzzo, con il passaggio ad indipendente nel consiglio comunale, analoga decisione è arrivato dal consigliere Marco Raffa.

Da molto tempo ormai nel gruppo di maggioranza manca l’armonia di comunicare e riunirsi per confrontarsi e programmare cose da fare per il paese di Merì. Dopo le decisione della consigliera Rossana Alleruzzo di dimettersi dall’incarico di assessore e di dichiararsi indipendente dal gruppo in cui è stata eletta, considerati i rapporti di fiducia e di stima che ci ha portato a condividere questo progetto politico, mi associo alla sua decisione e mi dichiaro indipendente dal gruppo Rinascita Meriese 2.0.

Il consiglio comunale, dopo la decisione dei due ex consiglieri maggioranza, è quindi composto dal presidente Angelo Pino, dalla vice presidente Maria Catena Bucca (entrambi espressione della maggioranza), dai consiglieri di maggioranza Maria Gugliotta, Giuseppa D’Amico e Martina Messina, dai consiglieri indipendenti Rossana Alleruzzo e Marco Raffa e dai consiglieri di minoranza Giusi Cicciari, Giuseppe Grillo e Felice Borghese.