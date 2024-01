Barcellona, proficuo confronto tra l’assessore alla cultura e le associazioni sulle iniziative del 2024

E’ positivo il bilancio dell’incontro convocato oggi dall’assessore comunale al cultura Angelita Pino con i rappresentanti delle associazioni attive sul territorio. Si è trattato di un confronto costruttivo ed uno scambio di idee che conferma la sinergia tra amministrazione ed il mondo della cultura barcellonese.

All’invito dell’amministrazione hanno risposto le seguenti associazioni: Lions Club Barcellona, Avulss, Pro Loco Manganaro, FIDAPA, Frida ONLUS, Smasher, Ute, Carabinieri in congedo, Filicusarte, Ars Vivendi e Fumettomania.

L’assessore Pino ha affrontato in tema della programmazione annuale, soffermandosi sugli eventi più a breve scadenza, come il Carnevale (per il quale è stato pubblicato un avviso con scadenza il 27 gennaio, per un contributo economico alle proposte presentate) e come il primo appuntamento con il progetto “Cineforum d’autore”, che in memoria della Shoah prevede il prossimo 1 febbraio presso il cinema Corallo la proiezione di un film dedicato alla tematica. Nei prossimo giorni sarà pubblicato il calendario completo per il 2024. Non è mancato il tema legat alle Varette del Venerdì Santo, ricordando l’importanza di confrontarsi con i patrocinatori di tutte le vare per verificare se già da quest’anno si possa intervenire su alcune criticità. Sono stati proposti anche alcuni progetti legati alla primavera, con il consueto Maggio dei Libri e alla stagione estiva, provando così ad utilizzare la meglio le risorse messe a disposizione dell’assessorato regionale alla Cultura, circa 100 mila euro.

Dagli interventi dei presenti è emersa la necessità di favorire la promozione degli eventi attraverso la creazione di un portale web su cui l’Amministrazione e tutte le associazioni accreditate potranno caricare tutte le iniziative in programma, anche per provare ad evitare quanto più possibile sovrapposizione tra i diversi appuntamenti, mettendo a disposizione della città un calendario sempre aggiornato. Tra le proposte delle associazioni ci sono quelle dell'”Arte in vetrina”, quella dei balconi fioriti nelle periferie, quella di valorizzare attraverso il contributo degli artisti alcune aree di Barcellona al momento degradate, previa bonifica e pulizia, come già accaduto con la scalinata dell’arte ai Basiliani, dedicata alle vittime del femminicidio, dove saranno organizzati alcuni eventi nel corso della prossima primavera.