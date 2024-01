E’ uscita la Nuova Serie cartacea della Rivista Internazionale di Letteratura TERZO MILLENIO No Profit, che si occupa degli autori del nostro tempo

A disposizione dei lettori, per le “Edizioni Terzo Millennio”, la terza edizione della “Rassegna di Autori del Nostro Tempo”, 1° fascicolo della nuova serie cartacea TERZO MILLENNIO NO PROFIT.

La Rivista è nata nell’ambito dell’Associazione Culturale Terzo Millennio No Profit, cofondata dallo scrittore, poeta e critico letterario Carmelo Aliberti e dal compianto critico letterario Giorgio Barberi Squarotti docente di Letteratura Italiana all’Università di Torino.

Trasformata in libro di grande formato A4 elegante, arricchito di tavole e fotografie a colori degli autori ospitati e comprende gli autori dei due ultimi secoli. In copertina brillano le foto a colori del grande Alberto Moravia e della barcellonese scrittrice Lilia D’Amico, nuova rivelazione della letteratura Italiana, che ha al suo attivo quattro romanzi di elevato valore letterario e contenutistico. Chiaramente il ventaglio potrebbe allargarsi a dismisura ma ciò vorrebbe dire scrivere la storia della Letteratura Italiana, cosa che Aliberti ha già svolto con la monumentale opera: “Letteratura e Società Italiana dal II Ottocento ai giorni nostri” (in dieci volumi di 15 mila pp. E con tre volumi- Rassegna degli autori di oggi, due Storie della Letteratura Siciliana contemporanea, adottate Università in molte Scuole Superiori e Università Italiane, con prefazione di Giorgio Barberi Squarotti, con gli innumerevoli saggi sulle opere di alcuni scrittori.

Chiaramente ampio rilievo è stato dato ai grandi nomi della letteratura del Novecento. Sfilano così andando un po’ a balzi nella lettura, Bevilacqua, Brancati, Bianciardi, Cavalli, Cazzullo, Consolo, Lucio Zaniboni, G. Giudici, Macrì, A. Moravia, G. Rando- P. P. Pasolini, D. Maraini, O. Fallaci, D. Trovato, ex dirigente scolastico, ricercatore e formatore ministeriale docenti, Vito Natoli, P. Volponi. Molta attenzione l’Autore ha rivolto anche ai nomi dell’ultimo secolo e quindi a: Maria Torre Corrado Calabrò, Annella Prisco, Pina Freni, Francesca Romeo, Angelo Manuali, Michele Prisco, Francesco Conti, G. Lupi, Ezio Mauro, Maria Teresa Liuzzo, Nino Motta, D. Distefano S. Saglimbeni.

Il fascicolo si chiude con un servizio speciale sul Premio Terzo-Millennio-città’ di Barcellona P.G. 2023, fondato dalla nostra Rivista, con foto, motivazioni, poesie degli autori partecipanti. Non è possibile elencare tutti i nomi degli autori, occorre, invece, rilevare la felicità espositiva del curatore della Rassegna, il suo metodo valutativo, capace di stagliare la figura artistica di ogni autore, collocandola nel contesto storico in cui si svolgono gli avvenimenti testuali, con uno stile agile che, pur rimanendo legato alla propria autenticità, riuscendo a coniugare con il variegato valore letterario e la specificità linguistica e concettuale delle opere di ciascun autore. In un’epoca come la nostra, dove lo strillo di una voce strozzata si fa mito, dove ci si esalta per una palla di cuoio finita in una rete, il lavoro certosino di ricerca e di studio di anni per lasciare un segno del cammino di tanti autori, dovrebbe meritare l’attenzione e la riconoscenza di chi pensa, come scrive Bacone nei “Saggi” che “la lettura fa l’uomo completo e la scrittura fa l’uomo esatto”. Alla anchilosata letteratura pura, oggi gli editori pubblicano solo libri di politici, di persone dello spettacolo, di personaggi televisivi, di calciatori e di cucina su tutti i piani comunicativi, da cui i lettori appassionati e anche i giovani studenti, non vengono attratti. E ciò è una situazione gravissima.