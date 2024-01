Barcellona, dal 22 gennaio al via i lavori di ripristino del manto stradale nelle strade interessate dal passaggio della fibra

L’amministrazione comunale, attraverso una determina dell’ufficio tecnico, ha disposto il divieto di sosta lungo le strade che in questi ultimi mesi sono state interessate dagli scavi per il passaggio della nuova fibra per le telefonia.

La ditta incaricata dalla società che ha effettuato gli interventi inizierà l’attività dal 22 gennaio e, nonostante sulla delibera si far riferimento al divieto di sosta per 30 giorni su tutte le strade della città, gli operai dell’impresa disporranno i cartelli giornalmente nella zona interessata dai lavori di bitumazione e non certo contemporaneamente su tutto il territorio cittadino.

“Si è disposta un’unica determina – precisa l’assessore Giuseppe Benvegna – per agevolare l’attività degli uffici che, in caso contrario, avrebbero dovuto predisporre una determina al giorno, indicando la singola strada interessata dai lavori. Sarà compito dell’impresa comunicare il giorno prima la zona dove si svolgeranno gli interventi, direttamente con l’affissione dei cartelli di divieto di sosta”.

Il passaggio della fibra telefonica dovrebbe produrre benefici a tutte le utenze nei collegamenti con rete internet, aumentando la velocità delle linee, come già accade in altre città italiane e siciliane.