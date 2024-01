La Nuova Igea Virtus oggi a San Luca (ore 14.30) per dare una scossa al suo campionato

E’ un turno infrasettimanale di grande importante per la Nuova Igea Virtus, che alle 14.30 affronto un delicato scontro diretto sull’insidioso campo del San Luca.

La formazione giallorossa torna in campo dopo il turno di riposo osservato domenica scorsa e l’obiettivo è ritorno alla vittoria, per dare una scossa al suo campionato ed interrompere la crisi di risultati delle ultime settimane. Il tecnico Francesco Di Gaetano, con il suo staff, ha lavorato duro per preparare la sfida di oggi, consapevole della posta in palio.

Alla vigilia il presidente Massimo Italiano ha sottolineato il supporto della società alla squadra e la vicinanza importante dei tifosi organizzati, che oggi, nonostante la giornata lavorativa, saranno presenti alla partita di San Luca. Di Gaetano dovrà adesso sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, ma può tornare a contare su Sebastiano Longo, che ha finito di scontare la squalifica inflitta dal giudice sportivo. Tra i convocati torna anche il portiere Agustin Staropoli, che dovrebbe tornare a difendere i pali della formazione barcellonese.

Di seguito pubblichiamo il programma della giornata e la classifica del girone I