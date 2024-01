Barcellona, incontro tra l’Amministrazione e le associazione per programmare gli eventi culturali del 2024

L’amministrazione comunale, attraverso l’assessore alla Cultura Angelita Pino, ha invitato le associazioni culturali di Barcellona Pozzo di Gotto ad un incontro che si terrà venerdì 19 gennaio alle 10.30 nell’antisala consiliare del Palazzo Municipale.

L’obiettivo, come annunciato in una nota dell’Amministrazione, è pianificare congiuntamente il programma degli eventi culturali del 2024, ascoltare le idee e le proposte delle associazioni in modo da poter condividere iniziative e progetti. Nel corso dell’incontro inoltre saranno illustrate le manifestazioni in itinere e in programma per condividere i percorsi e tenere in considerazione ulteriori suggerimenti e integrazioni che verranno dai partecipanti.

“Le associazioni sono il cuore pulsante della città e si sono distinte in special modo negli ultimi anni per una grande attenzione rivolta al territorio ed alle esigenze della collettività, coniugando sapientemente i momenti ricreativi con quelli prettamente culturali e con le tante iniziative solidali portate avanti- dichiara l’assessore Angelita Pino- Una qualsivoglia programmazione di eventi, culturali e non, non può prescindere dal loro fattivo coinvolgimento. La collaborazione tra l’amministrazione comunale e le associazioni del territorio è sempre stata proficua e auspichiamo lo sarà sempre di più nel prossimo futuro”.