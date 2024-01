Il Barcellona Basket si prepara al confronto con la Virtus Ragusa con il vantaggio di avere nulla da perdere: intervista al dirigente Andrea Sottile

Torna domani sera al PalAlberti una sfida che in passato assegnava un posto importante nei playoff per la serie A.

Barcellona e Ragusa sono due delle più maggiori realtà cestistiche siciliane degli ultimi 20 anni, insieme ad Orlandina, Agrigento e Trapani, e nella gara di domani (palla a due alle 20.30) si prevede un grande afflusso di pubblico, il vero sesto uomo in campo per la formazione giallorossa. La squadra di coach Pippo Biondo, reduce da due vittorie consecutive, non ha nulla da perdere contro una delle tre favorite per il salto di categoria, con Orlandina e Viola Rc, per altro sono già cadute sul parquet barcellonese. Le potenzialità della formazione iblea è confermata da tutti gli addetti ai lavori, ma i ragazzi in canotta giallorossa avranno uno stimolo in più, quello di onorare per la prima volta al Palalberti la memoria del super tifosi Ruben Mitis, deceduto improvvisamente la settimana scorsa. La società donerà l’incasso alla famiglia di Ruben e, pur essendo validi gli abbonamenti, auspica che i possessori acquistino il biglietto come segno di riconoscenza nei confronti di un uomo che ha vissuto la rinascita del movimento cestistico barcellonese.

Vi proponiamo intervista rilasciata alla vigilia dal segretario Andrea Sottile.