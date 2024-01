Emergenza ospedale a Barcellona, dal consiglio comunale un appello: “La politica fuori dalla Sanità, per la svolta servono le competenze”

Il consiglio comunale di Barcellona, convocato in seduta straordinaria per affrontare l’ennesima volta il tema dell’emergenza sanitaria nel comprensorio barcellonese, si è concluso senza una soluzione concreta per il futuro.

La deputazione regionale messinese, che sostiene la giunta Schifani, ha ribadito quelle che sono le giustificazioni già descritte nei mesi scorsi, dalla carenza di medici per il pronto soccorso alle mancata partecipazioni ai concorsi per l’assunzione di personale con un incentivo economico.

Dai gruppi di opposizione del centrosinistra, ma anche dall’area del movimento Sud chiama Nord, sono arrivati gli appelli accorati a cambiare la sanità siciliana, partendo da un modo diverso di definire le nomine dei dirigenti delle Asp provinciali e puntando sulla competenze piuttosto che alla logica di partito.

I tre consiglieri comunali intervenuti in aula, Antonio Mamì, David Bongiovanni e Melangela Scolaro, tra i promotori del consiglio straordinario, hanno sottolineato i rischi per la salute dei residenti dell’intero comprensorio barcellonese, per il sovraccarico di richieste tutte concentrate sul presidio di Milazzo, ormai al collasso, e per il conseguente pericolo di non ottenere le cure adeguate in caso di emergenza.

Vi proponiamo i video degli interventi del presidente della commissione saluta all’Ars Giuseppe Laccoto (Lega) e quello del sindaco Pinuccio Calabrò

L’intervento del consigliere Antonio Mamì tra i promotori del consiglio sull’ospedale

Le interviste ad alcuni deputati regionali

L’on. Calogero Leanza (PD) ha così commentato il consiglio comunale di ieri: “In seguito all’approfondita analisi della situazione attuale dell’Ospedale Cutroni Zodda di Barcellona e al consiglio comunale protrattosi fino a tarda sera, emerge ancora una volta la preoccupante criticità dello stato dell’assistenza sanitaria in provincia di Messina. Non trasformiamo incontri come questi – che hanno l’indubbio merito di mantenere alta l’attenzione sul tema – in passerella o occasione di scontro politico. Si ragioni immediatamente, tutti insieme, per rendere efficiente ed efficace la gestione dei precisi ospedalieri di Barcellona e Milazzo, in armonia con le esigenze di tutto il comprensorio. È stato perso già troppo tempo in chiacchiere. Nell’attesa di PNRR, case di comunità, medici argentini e cubani, i nostri cittadini muoiono o rinunciano a curarsi”.

Le richieste del territorio tra sindaci, comitati e sindacati