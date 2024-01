Barcellona, firmato il nuovo contratto da oltre 40 milioni con la Dusty per la gestione del servizio d’igiene ambientale per i prossimi sette anni

E’ stato sottoscritto, nel tardo pomeriggio di oggi, il nuovo contratto tra il Comune e la Dusty per la gestione dei servizi di igiene ambientale nella città di Barcellona. L’accordo sottoscritto prevede un accordo di sette anni, con un importo complessivo di 42.648.699 euro.

La firma, nello studio notarile del dott. Marco Mondello, è stata apposta dell’ing. Nunzio Santoro dirigente tecnico del Comune, e dalla dottoressa Rossella Pezzino De Geronimo, per conto della società catanese. Era presente alla firma anche l’assessore all’ambiente Nicola Barbera, mentre la direzione del servizio a Barcellona sarà ancora affidato al dott. Giovanni D’angelo, che ha già ricoperto l’incarico nell’ultimo decennio.

“Si chiude qui – afferma l’assessore Nicola Barbera – un iter complicato e ricco di insidie, che ci consente da domani di andare a regime con tutti i servizi. Adesso pretendiamo che la ditta faccia alla svelta con la consegna dei materiali ai cittadini. Ci concentreremo sulla lotta agli ultimi incivili rimasti. Vogliamo che Barcellona risolva definitivamente il problema rifiuti. È una sfida che vogliamo vincere insieme a tutti i cittadini”.

Si parte comunque da un dato confortante sulla differenziazione dei rifiuti con un percentuale del 68 per cento per il 2023, che consentirà al Comune di ottenere le premialità previsto per le città che superano il 65 per cento.

Il primo passo per la Dusty sarà la consegna dei mastelli con il codice a tutti i cittadini, per ottenere un’ulteriore aumento della percentuale di raccolta differenziata, incentivando la lotta agli incivili, con il supporto della video sorveglianza e delle nuove normative che prevedono la denuncia penale per chi abbandona i rifiuti per strada.

Di seguito pubblichiamo i servizi previsti dal nuovo contratto: