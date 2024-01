Terme Vigliatore, confermata in appello l’assoluzione per l’ex tecnico comunale Vincenzo Torre

La Corte d’Appello di Messina ha confermato per l’ex Tecnico Comunale del Comune di Terme Vigliatore, il geometra Vincenzo Torre, l’assoluzione dalle accuse di abuso d’ufficio, illecito edilizio e falso in atto pubblico.

Il procedimento lo vedeva imputato con il progettista Michelangelo Ingegneri e il proprietario Imbesi Emanuele, legale rappresentante della società Four Im Srl, in relazione a una vicenda edilizia riguardante il rilascio di una concessione in sanatoria per un complesso immobiliare ricadente in Terme Vigliatore c.da Marchesana.

A confermare l’assoluzione è stata la Corte d’Appello di Messina – Presidente Giacobello, componenti Lino e De Rose – nella scorsa udienza del 12 gennaio, rigettando le richieste di condanna che erano state formulate dal Procuratore Generale nei confronti di tutti gli imputati.

La vicenda processuale

Il procedimento traeva origine da una denuncia presentata all’autorità giudiziaria dall’originaria proprietaria dei fabbricati, la quale dopo aver subito l’espropriazione degli immobili e la conseguente vendita all’asta del compendio immobiliare realizzato negli anni 80, aveva denunciato presunti lavori abusivi da parte del nuovo proprietario dopo il rilascio di una Concessione in Sanatoria.

Dopo la denuncia e l’avvio dell’indagine penale non solo i fabbricati interessati erano stati sottoposti a sequestro preventivo nell’anno 2019 ma lo stesso Geom. Vincenzo Torre era stato posto agli arresti domiciliari per ben sei mesi, sino a quando aveva chiesto di essere posto in pensionamento anticipato di qualche mese.

Secondo l’accusa e come si legge nei vari capi d’imputazione, con il suo comportamento il Tecnico Comunale in concorso con gli altri soggetti citati in giudizio avrebbe procurato alla società proprietaria Four Im Srl un ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nel rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria di natura presuntivamente illegittima, omettendo poi i dovuti accertamenti e provvedimenti sanzionatori, così da consentire la realizzazione di opere di accorpamento degli originari immobili che da 8 unità abitative sono state ridotte a 4 villette a schiera, consentendo così la commercializzazione e la vendita dei fabbricati stessi a terzi in buona fede.

Già in primo grado gli imputati erano stati assolti con la formula più ampia, “perché i fatti non sussistono”, dal Tribunale di Barcellona P.G. in composizione Collegiale, ma la Procura di Barcellona P.G. aveva impugnato il verdetto assolutorio chiedendo la riforma della sentenza e la condanna di tutti gli imputati.

L’ultimo atto

Nel corso del processo, i difensori impegnati, gli avvocati Francesco Puliafito e Pinuccio Calabrò per Torre, Giuseppe Lo Presti e Bernardo Campo per Imbesi e l’avv. Bruno Bagnato per Ingegneri hanno dimostrato la totale infondatezza di tutte le imputazioni contestate.

In definitiva, nessuna illegittimità è stato possibile ravvisare negli atti rilasciati dal Tecnico Comunale il quale ha dimostrato di aver agito nel pieno rispetto della normativa edilizia ed urbanistica vigente all’epoca dei fatti, tanto che lo stesso arresto subito nel 2019 appare sicuramente ingiustificato.

All’esito della lunga camera di consiglio svoltasi alo scorso 12 gennaio 2024 e protrattasi fino a quasi le ore 22, la Corte d’Appello di Messina ha valutato gli elementi acquisiti al processo come assolutamente inidonei a fondare un giudizio di responsabilità e conseguentemente ha rigettato l’appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P.G., emettendo pronuncia di conferma della sentenza già emessa in primo grado con la quale tutti gli imputati e per tutte le imputazioni loro elevate, sono stati assolti con la formula più ampia “perché i fatti non sussistono”.