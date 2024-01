La Rete per la difesa dell’ospedale lancia l’appello per la presenza dei cittadini durante il consiglio comunale di domani sera

La Rete per la difesa della salute sarà presente alla seduta straordinaria del consiglio comunale di domani sera, che dalle 19.30 tratterà per l’ennesima volta il tema del futuro della sanità ospedaliera a Barcellona Pozzo di Gotto. Dopo tante promesse rimaste parole al vento, molti cittadini si attendono risposte concrete e soprattutto la verità sulla strategia della Regione sul destino dell’ospedale Cutroni Zodda.

“Nel quadro delle iniziative di protesta attivate da circa due anni sulle criticità della offerta sanitaria nel nostro distretto e della chiusura di tantissimi reparti dell’ospedale Cutroni Zodda – si legge in una nota – abbiamo sollecitato un confronto in consiglio comunale, appositamente convocato alla presenza di tutti i soggetti in causa. La riunione del civico consesso ti terrà domani giorno 15/01/2024 con inizio alle ore 19,00. La rete per la difesa della salute considera di straordinaria importanza la partecipazione dei cittadini alla richiamata riunione di Consiglio proprio per significare tutta la nostra rabbia e la nostra indignazione sulla pessima situazione sanitaria nella nostra zona”.