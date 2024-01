Basket serie B interregionale: i risultati della domenica, mercoledì il turno infrasettimanale

Il Barcellona Basket, dopo aver superato nell’anticipo il Castanea, è stata spettatrice delle gare disputate oggi nel campionato di serie B Interregionale.













L’Orlandina non sbaglia nella gara di Rende, superato a domicilio con un netto 65-99 e resta al primo posto. La Virtus Ragusa soffre nello scontro diretto con Sala Consilina (91-89) ed insegue i paladini in compagnia della Viola Rc, che ha battuto in casa gli Svincolati Milazzo (90-80). Nelle altre gare il Basket School Messina non ha problemi contro il Cus Catania (87-69), mentre nell’altro anticipo del sabato la Siaz Piazza Armerina ha fatto lo stesso sul campo della Fortitudo Messina (88-95).

Fortitudo Messina Siaz Basket Piazza Armerina 88-95 Asd Castanea Basket 2010 Next Casa Barcellona 77-84 A.Dil. Bim Bum Basket Rende Ssd Orlandina Basket A R.L. 85-99 Virtus Kleb Ragusa S.S.D. A R. Pallacanestro Sala Consilina S 91-89 Myenergy Reggio Calabria Svincolati A.S.D. 90-80 Basket School Messina A.Dil. Cus Dil. Catania Basket 2003 87-69

P G V P PF PS Diff. Orlandina Basket 26 16 13 3 1210 1054 156 Virtus Kleb Ragusa 24 16 12 4 1409 1217 192 Pall. Viola Trust 24 16 12 4 1367 1265 102 Sala Consilina 22 16 11 5 1294 1174 120 Barcellona Basket 4.0 20 16 10 6 1376 1272 104 Siaz Piazza Armerina 20 16 10 6 1322 1285 37 Basket School Messina 18 16 9 7 1193 1155 38 Svincolati Milazzo 16 16 8 8 1251 1235 16 Bim Bum Rende 10 16 5 11 1220 1333 -113 Castanea Basket 8 16 4 12 1146 1293 -147 Cus Dil. Catania 4 16 2 14 1275 1477 -202 Fortitudo Messina 0 16 0 16 1118 1421 -303

Il calendario prevede adesso il turno infrasettimanale di mercoledì 17 gennaio con il big match del PalAlberti tra Barcellona Basket e Virtus Ragusa, sfida che torna in un torneo nazionale dopo quelle dei primi anni 2000, quando al tempo si confrontavano le massime realtà cestistiche della Sicilia.