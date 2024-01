La Nuova Igea Virtus spettatrice del turno di serie D: i risultati degli anticipi ed il programma domenicale

La Nuova Igea Virtus prosegue gli allenamenti in vista del turno infrasettimanale di mercoledì 17 gennaio sul campo del San Luca, ma è spettatrice interessate delle gare del week-end valide per la 21 giornata del campionato di serie D.

Negli anticipi il Castrovillari pareggia in casa con il Ragusa e resta al penultimo posto della classifica. Nella zona alta della graduatoria, la Vibonese soffre con il Sant’Agata, ma vince nel finale (2-1), mentre il Casalnuovo batte nettamente il Licata (5-0). Domani in chiave playout l’attenzione sarà per lo scontro diretto Canicattì-Portici e per la gara tra Sancataldese e San Luca.