Il Rotary Barcellona ha proposto “San Sebastiano nell’Arte”, viaggio attraverso i secoli

Il Rotary Club Barcellona Pozzo di Gotto ha proposto ieri sera l’evento speciale, riservato ai soci, “San Sebastiano nell’Arte”, organizzato presso il bar ritrovo Dop.

I presenti hanno potuto fare un emozionante viaggio attraverso la storia dell’arte, celebrando il 1740° anniversario della morte di San Sebastiano, santo patrono della città del Longano.

Il Presidente, Nino Ravidá, nei suoi saluti, ha ricordato con emozione il profondo legame di Barcellona con il culto di San Sebastiano, risalente al XIV secolo con la presenza di una primitiva Chiesa di San Sebastiano nell’antico caseggiato di “Barsalona”.

Padre Tindaro Iannello, arciprete del Duomo Basilica di San Sebastiano, ha sottolineato l’importanza di questa ricorrenza per la Basilica minore di San Sebastiano a Barcellona ed ha ricordato che l’arcipretura da lui presieduta partecipa insieme ad altre 170 chiese italiane, dedicate al santo, alle celebrazioni di un così importante anniversario.

Diego Guarniera, il relatore dell’evento, ha condotto i presenti in un affascinante percorso attraverso l’arte, mettendo in luce il quadro di Sant’Irene, che assiste Sebastiano sull’altare della Basilica Minore di Barcellona P.G. Guarniera ha esplorato il ruolo chiave di San Sebastiano nella storia dell’arte. Un capitolo importante è stato dedicato all’arte antica, dal Gotico Internazionale alla Scuola Toscana, con esempi illustri di artisti come Tiziano, Benozzo Gozzoli, Fra Filippo Lippi, Botticelli, Piero della Francesca, Perugino e Pinturicchio attraversando la magnificenza rinascimentale di Leonardo e Michelangelo, di Raffaello e concludendo con le istallazioni moderne, a volte provocatrici, che si ispirano alla vita e all’iconografia del santo martirizzato due volte, di cui una con le frecce che ne rappresentano infatti l’attributo.

L’evento ha creato un’atmosfera coinvolgente, stuzzicando l’interesse dei soci appassionati d’arte e di storia, incuriositi dalla straordinaria influenza di San Sebastiano nella cultura e nell’arte mondiale e anche di Barcellona Pozzo di Gotto.