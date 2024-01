Merì, si è dimessa l’assessore Rossana Alleruzzo: “Sono venuti meno dialogo e condivisione”

Si apre una crisi politica nella giunta comunale di Merì, dopo le dimissioni dell’assessore Rossana Alleruzzo, protocollate stamattina negli uffici del palazzo municipale.

L’ex assessore della giunta Bonansinga resta in carica come consigliere comunale e nella nota prende le distanze del gruppo di maggioranza Rinascita Meriese 2.0 e si dichiarata indipendente in senso al civico concesso.

“Non ci sono più le condizioni per continuare a far parte di questa Amministrazione – scrive la Alleruzzo – non convivendone più principi e pratiche operative. Sono venuti meno dialogo, condivisione, collaborazione e il rispetto per la persona, il suo pensiero e il ruolo rivestito”.

Si attendono adesso le decisioni del sindaco Filippo Bonansinga dopo questo scossone interno alla sua giunta, a meno di due anni dalle elezioni nelle amministrative del giugno 2022.