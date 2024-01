L’IC Rita Sidoti di Gioiosa Marea è stato selezione per un collegamento in diretta con la Stazione Spaziale Internazionale Axiom-3

La notizia è stata diffusa dalla senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, membro della commissione cultura del Senato e vice responsabile del dipartimento scuola del partito. L’istituto nebroideo è stato selezione insieme ad un istituto di Como per dialogare con gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale (Iss), nell’ambito della missione Axiom-3.

“È con grande orgoglio – dichiara la senatrice – che faccio i miei complimenti agli alunni, al dirigente scolastico e a tutto il personale dell’istituto comprensivo Anna Rita Sidoti di Gioiosa Marea (Messina) per l’importante traguardo raggiunto. Gli alunni del Sidoti, una ventina in tutto, infatti saranno protagonisti, insieme ad un’altra sola scuola italiana, l’istituto comprensivo di Villa Guardia in provincia di Como, di una avventura straordinaria. E’ il segno tangibile della qualità degli istituti scolastici della nostra provincia e dell’eccellente formazione dei nostri ragazzi.” L

La senatrice Bucalo la prossima settimana si recherà al Sidoti per rappresentare di persona le proprie congratulazioni al dirigente scolastico, ai docenti e agli alunni coinvolti nell’iniziativa.