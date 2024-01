Il vicariato di Barcellona organizza domani un incontro sul Beato Antonio Franco in vista della visita pastorale di monsignor Accolla

L’arcivescovo di Messina, monsignor Giovanni Accolla, inizierà la visita pastorale nel vicariato di Barcellona, che si svolgerà in quattro momenti fino alla primavera 2025 per incontrare i fedeli di tutte le parrocchie.

Dal 27 al 29 Gennaio 2024 è previsto l’inizio di questo percorso, che proseguirà dal 9 all’11 Novembre 2024, dal 8 al 10 febbraio 2025 e dal 10 al 12 Maggio 2025.

“Per dare un significato ancora più profondo alla visita pastorale – ha scritto il vicario foraneo Giuseppe Turrisi – guardando in modo speciale al “Tesoro in vasi di creta” della nostra realtà territoriale sempre più spesso provata da segni dolorosi che attanagliano con criticità sia la società civile che religiosa. Come pastori delle comunità con la Benedizione del nostro Arcivescovo abbiamo pensato, durante il corso della visita pastorale, di organizzare una missione interparrocchiale che abbia come riferimento la figura del Beato Antonio Franco, modello esemplare di santità e pastoralità, che già prima di noi conobbe le difficoltà della nostra terra, lottando per la cura e la salvezza delle anime. Questa missione sarà accompagnata dalla peregrinatio del busto del Beato Antonio Franco che visiterà le 21 comunità parrocchiali reliquiario del nostro vicariato dal 28 settembre al 30 novembre 2024, sostando per tre giorni in ogni parrocchia”.

Il primo appuntamento di questo percorso spirituale è fissato per domani sabato 13 gennaio alle 19,30 nel salone parrocchiale di San Sebastiano, con la presenza di Don Luigi La Rosa, barcellonese di nascita, parroco a San Clemente a Messina, esperto di storia della catechesi in Sicilia, che racconterà Beato Antonio Franco nel suo tempo, guardando all’attualità del suo messaggio.