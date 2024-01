Sono iniziati oggi gli interrogatori di garanzia per gli arrestati nell’operazione antimafia della Dda di Messina

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere alle domande del gip di Messina tre dei sette arrestati nell’operazione antimafia, conclusa ieri dai carabinieri del Ros di Messina, che ha fatto luce su 10 omicidi commessi durante la guerra di mafia tra le cosche che negli anni ’90 controllavano il comprensorio barcellonese.

Giuseppe Isgrò, Carmelo Mastroeni e Vincenzo Miano, alla presenza dei loro avvocati Tino Celi, Pietro Fusca, Antonio Saccà e Gaetano Pino, hanno scelto in questa fase di avvalersi della facoltà di non rispondere. All’interrogatorio erano presenti anche i magistrati della Procura della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina. Nelle prossime ore saranno ascoltate le altre quattro persone coinvolte nell’inchiesta, a cui il provvedimento è stato notificato in carcere, dove si trovano ristretti per scontare altre condanne in via definitiva. Si tratta di Giuseppe Gullotti, Salvatore “Sam” Di Salvo, Nicola Cannone e Stefano “Stefanino” Genovese.

Le accuse mosse nei confronti degli indagati si poggiano quasi esclusivamente sulle dichiarazione dei collaboratori di giustizia, che hanno consentito agli investigatori di definire la dinamica e il movente di 10 omicidi commessi negli anni ’90, nell’hinterland barcellonese, tra Milazzo, Santa Lucia del Mela e la città del Longano. Tra questi c’è anche il duplice omicidio di due giovani Antonino Accetta e Giuseppe Pirri, che tanto scosse le coscienze delle persone, perché i loro cadaveri vennero ritrovati davanti all’altare nel cimitero di Barcellona.