Il Basket Barcellona rafforza il roster con l’arrivo dell’ala piccola Martin Alberini

Il Barcellona Basket ha definito l’accordo con l’ala piccola italo-argentina Martin Alberini, che ha iniziato la stagione con la maglia del Basket School Messina.













L’esterno argentino, nato a San Carlos Centro di Santa Fe il 30 marzo 2005, è alto 194 cm e gioca a basket da quanto aveva 5 anni. Ha iniziato la sua formazione cestistica con il Club Argentino San Carlos, per poi proseguire con il Santa Fe Basketball Federation. L’ultima esperienza in argentina è quella del 2022 con la squadra Under 18 del Colón di Santa Fe, dove ha messo a segno 140 punti in 15 partite (media 9,4), Nel 2023 è stato notato dal coach del Basket School Messina Pippo Sidoti, che lo ha voluto in riva allo Stretto. Adesso ha accettato la proposta di Barcellona, dove completa il roster della formazione Under 19 e sarà aggregato alla prima squadra.