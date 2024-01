2024: il futuro di Fumettomania tra gemellaggi e progetti nelle scuole

«Il 2023 è stato un anno di transizione per Fumettomania Factory – APS, a causa di tanti progetti che hanno voluto imprimere un cambio di rotta nelle attività portate avanti dall’associazione. Si prospetta un 2024 ricco di novità!»con queste parole, l’associazione Fumettomania, rappresentata dall’arch. Mario Benenati, ha salutato il 2023.

Così il 2024 inizia con il gemellaggio di Fumettomania con la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati ‘Calle’ Social Community Hub di Forlì, avviata nel 2019, per sviluppare iniziative territoriali connesse al settore fumettistico, rivolgendo particolare attenzione ai giovani, questa realtà forlivese conta anche attività legate a servizi bibliotecari, con consultazione, prestito/consegna, supporto di ricerche e supporto esterno per Tesi di Laurea.

Sviluppato nei mesi scorsi, il gemellaggio tra la realtà barcellonese e forlivese si avvia a diventare ufficiale, con lo scopo di coinvolgere tutti i cittadini, e allargare la partecipazione e la collaborazione reciproca con le associazioni e le altre organizzazioni territoriali e nazionali per promuovere iniziative culturali e sociali di ampio respiro.

Il gemellaggio sostiene inoltre lo scambio di esperienze nella pianificazione culturale e territoriale, collaborazione per progetti educativi, formativi e di ricerca storico-culturale sui temi centrali per l’attività delle due realtà associative; mutuo sostegno a tutte le iniziative culturali e sociali.

Le novità del 2024 non sono finite per Fumettomania: entro la fine di gennaio, Fumettomania avvierà il primo laboratorio del B.A.M. FUMETTO, che si concretizzerà in un corso di sceneggiatura e sarà realizzato on line con lo scrittore di fumetti Marco Sonseri.

Avremo modo di chiacchierare più volte con questo scrittore siciliano perché “Letteratura disegnata”, il nuovo progetto di lettura per gli studenti (che vedrà la partecipazione dell’Istituto scolastico comprensivo “Bastiano Genovese” di Barcellona P.G.), verterà sul graphic novel “Paolo Borsellino” scritto da Sonseri e disegnato da Gian Luca Doretto (Edizioni Renoir).

A febbraio Fumettomania collaborerà con il Rotary Club Barcellona Pozzo di Gotto, per presentare una donazione di fumetti da parte di un collezionista di Messina. Durante l’evento saranno consegnati gli omaggi per coloro che hanno sostenuto il progetto del B.A.M. FUMETTO nel 2023. Nella stessa occasione si potranno effettuare nuove donazioni e iscrizioni all’associazione a sostegno di Fumettomania Factory APS.

«Siamo fiduciosi che, anche quest’anno, il percorso che si prospetta pieno di impegni, possa regalare grandi soddisfazioni alla nostra realtà associativa, e soprattutto alla cittadinanza barcellonese e dell’area del messinese», dice Mario Benenati, «Il 2024 inizia con grandi attività e le prospettive per il resto dell’anno guardano con entusiasmo a nuove iniziative.»