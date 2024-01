Nella Finanziaria regionale 100 mila euro assegnati a Barcellona per il rilancio turistico. La soddisfazione dell’Amministrazione comunale

L’Amministrazione comunale di Barcellona ha espresso la sua soddisfazione per lo stanziamento di 100 mila euro nella Finanziaria approvata dall’Ars alla città del Longano destinati ad interventi e programmi per la promozione territoriale e turistica.

La proposta è stata presentato dall’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Elvira Amata, che il sindaco Pinuccio Calabrò e l’assessore alla Cultura Angelita Pino hanno voluto ringraziare per l’attenzione rivolta a Barcellona, anche nel recente periodo natalizio. “Una bellissima notizia – afferma l’assessore Pino – per iniziare il 2024 con la certezza di poter contare su un finanziamento importante per Barcellona Pozzo di Gotto. Con queste somme sarà possibile predisporre una programmazione per gli eventi e le iniziative dei prossimi mesi per la cultura e lo spettacolo che sicuramente renderanno la città attrattiva e ne promuoveranno l’immagine. Investire sulla cultura è una scelta che valorizza il patrimonio artistico, storico, culturale di una città e si tramuta in strumento di crescita. Tra le iniziative che programmeremo con le risorse destinate al nostro comune ci saranno quelle per il Carnevale in vista del quale già da tempo le associazioni e le parrocchie che ringrazio sin da ora per l’instancabile impegno, sono al lavoro per regalare alla città le consuete e splendide sfilate di carri allegorici”.