Il barcellonese Giovanni Perdichizzi è stato insignito dalla Fip del titolo di “Allenatore Benemerito”

Il barcellonese Giovanni Perdichizzi è stato nominato “Allenatore Benemerito” per la sua opera in favore dello sviluppo e dell’immagine della pallacanestro. Il riconoscimento è stato conferito del consiglio federale della Fip, nel corso della riunione del 14 dicembre scorso.

Nei 28 anni di carriera, Giovanni Perdichizzi ha disputato quattro campionati in serie A e la gran parte della sua carriera nella seconda serie nazionale, conquistando tre promozioni in serie A (Messina con ripescaggio, Capo d’Orlando e Brindisi), una Coppa Italia LNM (Cestistica Barcellona), una Coppa Italia LegaDue (Capo d’Orlando)e due promozioni tra Serie A2 (Cestistica Barcellona) e LegaDue (New Basket Brindisi).

Lo “Sceriffo” è cresciuto cestisticamente a Barcellona, dal 1993 al 2000, nell’era della Cestistica Barcellona del presidente Edo Capizzi, alimentando la passione di un’intera città, malata di basket nella prodigiosa scalata dalla serie C ad un canestro della serie A, nella rocambolesca finale playoff persa ad Udine. Dopo la parentesi messinese, Perdichizzi ha rilanciato progetto cestistico dell’Orlandina di Enzo Sindoni, con cui ha conquista la prima promozione sul campo in serie A. Lo stesso obiettivo lo ha raggiunto nei quattro anni di Brindisi, prima del ritorno per un anno a Capo d’Orlando e poi dal 2012 al 2015 anche a Barcellona, sposando il progetto sportivo del presidente Immacolato Bonina. Gli ultimi cinque anni di carriera da allenatore sono trascorsi tutti a Scafati in LegaDue. Adesso, dopo tre anni di riposo, Perdichizzi è da settembre il direttore tecnico organizzativo degli Svincolati Milazzo.

Risultati Conseguiti:

-1994 Promozione in C con Cestistica Barcellona

-1995 Promozione in B2 con Ina Assitalia Barcellona

-1997 Promozione in B Ecc. con Ina Assitalia Barcellona

-1999 Promozione in A2 con Ina Assitalia Barcellona

-1999 Vittoria Scudetto di LNM con Ina Assitalia Barcellona

-2003 2° Classificato in A2 ed Ammissione alla Serie A con Pall.Messina

-2005 Promozione in Serie A con Upea Capo d’Orlando

-2005 Vittoria Coppa Italia di LegaDue con Upea Capo d’Orlando

-2008 Promozione in LegaDue con New Basket Brindisi

-2010 Promozione in Serie A con Enel Basket Brindisi

-2016 Vittoria Coppa Italia Lega A2 con Givova ScafatI

Esperienze Professionali :

1992/93. Capo Allenatore Basket Cocuzza San Filippo del Mela(ME) Serie D

1993/94. Capo Allenatore Cestistica Barcellona (ME) Serie D

1994/95. Capo Allenatore Cestistica Barcellona (ME) Serie C

1995/96. Capo Allenatore Cestistica Barcellona (ME) Serie B2

1996/97. Capo Allenatore Cestistica Barcellona (ME) Serie B2

1997/98. Capo Allenatore Cestistica Barcellona (ME) Serie B Ecc.

1998/99. Capo Allenatore Cestistica Barcellona (ME) Serie B Ecc.

1999/00. Capo Allenatore Cestistica Barcellona (ME) Serie A2

2000/01. Capo Allenatore Pallacanestro Messina Serie A2

2001/02. Capo Allenatore Pallacanestro Messina LegaDue

2002/03. Capo Allenatore Pallacanestro Messina LegaDue

2003/04. Capo Allenatore Pallacanestro Messina Serie A

2004/05. Capo Allenatore Upea Capo d’Orlando (ME) LegaDue

2005/06. Capo Allenatore Upea Capo d’Orlando (ME) Serie A

2006/07. Capo Allenatore Upea Capo d’Orlando (ME) Serie A

2007/08. Capo Allenatore New Basket Brindisi. Serie B Ecc.

2008/09. Capo Allenatore Enel Basket Brindisi. LegaDue

2009/10. Capo Allenatore Enel Basket Brindisi. LegaDue

2010/11. Capo Allenatore Enel Basket Brindisi. Serie A

2011/12. Capo Allenatore Upea Capo d’Orlando (ME) Serie A Dilettanti

2012/13. Capo Allenatore Sigma Basket Barcellona (ME) Serie A2

2013/14. Capo Allenatore Sigma Basket Barcellona (ME) Serie A2

2014/15. Capo Allenatore Sigma Basket Barcellona (ME) Serie A2

2015/16. Capo Allenatore Givova Basket Scafati (SA) Serie A2

2016/17. Capo Allenatore Givova Basket Scafati (SA) Serie A2

2017/18. Capo Allenatore Givova Basket Scafati (SA) Serie A2

2018/19. Capo Allenatore Givova Basket Scafati (SA) Serie A2

2019/20. Capo Allenatore Givova Basket Scafati (SA) Serie A2