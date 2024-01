Finanziamenti ARS per Barcellona, l’Assessore Dottore: “Risorse preziose per progetti mirati”

Dopo i ringraziamenti da parte del Sindaco Pinuccio Calabrò agli onorevoli Pino Galluzzo ed Elvira Amata e al presidente della Commissione Sanità Pippo Laccoto per la sensibilità mostrata nel rispondere alle istanze del nostro Comune, la nota stampa diffusa dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Viviana Dottore che ha così commentato: “Per la prima volta, grazie ai 100 mila euro inseriti nella Finanziaria regionale per Barcellona Pozzo di Gotto sarà possibile realizzare progetti mirati sulla legalità nelle scuole e negli istituti della nostra città”.

L’avv. Viviana Dottore continua: “Avere a disposizione risorse così preziose è per noi una grande soddisfazione ed una opportunità che useremo programmando iniziative che coinvolgeranno le forze dell’ordine, le associazioni e quanti operano per contrastare la criminalità. Tra i progetti anche quello dedicato alla memoria del giornalista Beppe Alfano ucciso dalla mafia nel 1993. E’ importante diffondere la cultura della legalità nelle scuole, pertanto il mio ringraziamento come assessore alla Pubblica Istruzione va all’onorevole Pino Galluzzo che si è speso per far sì che Barcellona ottenesse questi finanziamenti e al collega di giunta Giuseppe Benvegna che si è fatto portatore delle esigenze del nostro Comune.”