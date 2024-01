Il Barcellona Basket piange l’improvvisa scomparsa del socio e super tifoso Ruben Miris

La morte improvvisa per un malore di Ruben Miris, socio e super tifoso del Barcellona Basket ha lasciato nello sgomento la società giallorossa, i tifosi organizzati e tutti coloro che hanno apprezzato la sua bontà d’animo. Ruben, argentino d’origine, dopo oltre 20 anni vissuti a Barcellona, si considerava un barcellonese, con la passione per la pallacanestro.

La società in una nota su fb si stringe attorno al dolore della famiglia e di tutte le persone che gli hanno voluto bene: “Ciao Ruben, giallorosso per sempre“. Un pensiero simile arriva anche dai ragazzi della Gradinata tifo: “Anche da lassù farai sempre parte di noi, sosterrai i ‘cinco leones” come li chiamavi tu, sempre tu al nostro fianco. Ciao caro Ruben“.

I funerali si terranno domani alle 15.30 presso la chiesa di Sant’Andrea e San Vito nel quartiere di Sant’Andrea. La redazione si stringe attorno al dolore dei familiari.