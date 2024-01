Barcellona, convocato per lunedì 15 gennaio il consiglio comunale sull’ospedale Cutroni Zodda: invitate le deputazioni regionali e nazionali

Si terrà il prossimo 15 gennaio, con inizio alle ore 19, il consiglio comunale straordinario di Barcellona sul tema del futuro dell’ospedale Cutroni Zodda. La richiesta dei gruppi di opposizione era stata già accolta a dicembre dal presidente del consiglio Angelo Paride Pino, ma la data fissata prima della pausa natalizia dell’8 gennaio era stata spostata per la coincidente seduta dell’Ars che affrontava il tema della finanziaria regionale 2024.

Alla sedute straordinaria del 15 gennaio sono stati invitati i deputati regionali e nazionali della provincia di Messina. Tra gli ospiti più attesi c’è l’on. Pippo Laccoto, da cui, nella qualità di presidente della commissione Salute all’Ars, ci si auspicano impegni precisi per garantire un futuro concreto alla sanità nel comprensorio barcellonese, e non le solite parole cadute nel vuoto pronunciate negli ultimi 20 anni dalla politica regionale.

Sarebbe importante limitare i tempi di intervento dei gruppi consiliari, delle organizzazioni sindacali e dei comitati cittadini, che si sono già espressi in questi anni sulla vicenda, quanto conoscere la situazione reale e la volontà della politica regionale su quel che resta dell’ospedale Cutroni Zodda, che è stato penalizzato, e non certo premiato, per l’impegno profuso da tutto il personale nella fase dell’emergenza Covid.