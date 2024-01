Successo per il Natale di Rodì Milici, il Sindaco Aliberti: “La sinergia è il motore della migliore organizzazione, grazie!”

Era in programma un “Natale coi fiocchi” per Rodì Milici, che ha potuto vivere al meglio le festività, grazie ai preziosi appuntamenti che l’Amministrazione Comunale è riuscita ad organizzare. Nessuna speranza è stata disillusa e la gioia delle feste natalizie ha contagiato tutto il Paese.

“I due migliori appuntamenti, probabilmente, si sono registrati in occasione del Capodanno a Rodì Milici, per cui è importante ringraziare Mario incudine e i validi musicisti che lo hanno accompagnato e che hanno fatto ballare tutta la Piazza Martino gremita all’alba del 2024 e il Coro Polifonico Ouverture che ci ha fatto vivere a pieno il senso del Natale, scaldando i nostri cuori con i canti a tema. Non posso non rivolgere un ringraziamento sentito all’Assessore al Turismo della Regione Siciliana, Elvira Amata per aver concesso dei finanziamenti che ci hanno aiutato a fare del nostro meglio. – così il Sindaco Eugenio Aliberti che ha aggiunto – Non dimentico, ma anzi il mio grazie più sentito va a tutti i concittadini, alle associazioni, agli imprenditori, a chi ha contribuito in maniera gioiosa a questa festa. Oggi, si riparte con una certezza più consolidata: l’Amministrazione senza la collaborazione dei cittadini può fare poco e male, con la sinergia invece si vince sempre”.

L’intenso programma di eventi ha visto succedersi gli Atmosfera Blu che con il loro spettacolo hanno allietato gli anziani; la magica slitta di Santa Claus che ha regalato gioie ai più piccoli; l’evento dedicato al Vin Brulè; l’animazione, i gonfiabili e il luna park; la tombolata e i presepi itineranti.

“A tutti – ha concluso il Sindaco Aliberti – porgo i miei migliori auguri di un buon 2024 e vi invito a Rodì Milici!”