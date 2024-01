Museo Epicentro: “Stella Migrante” visitabile fino al 21 gennaio

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto con numerosi visitatori provenienti anche da fuori provincia, l’installazione “Stella Migrante” realizzata dagli artisti Nino Abbate e Salva Mostaccio allo Studio d’arte Epicentro a Gala di Barcellona Pozzo di Gotto rimarrà fruibile ancora fino al 21 gennaio 2024.

E’ un’opera di ricerca sul filone dell’arte presepiale contemporanea che lancia un segnale sulla migrazione dei popoli. I due artisti Nino Abbate e Salva Mostaccio, come loro consuetudine nel lanciare messaggi sociali, indagano sul tema dell’emigrazione dei popoli in cerca di una nuova luce di libertà pr sconfiggere l’oppressione da guerre e carestie da chi li governa.

“La gente fugge dalla sua terra natia, seguendo i cieli stellati o meglio la “Stella Prescelta” che li dovrebbe condurrebbe alla luce, ma non è sempre cosi: emigrano nelle loro paure e con la tristezza nel cuore in cerca di un luogo migliore che non tutti riescono a trovare tra percorsi pericolosi di terra e mare custode di questo dramma di morte e sogni infranti. Gesù Bambinello è una luce di pace, i popoli migranti cercano la luce e la pace” – scrivono gli artisti in una nota stampa.

L’istallazione Di Nino Abbate e Salva Mostaccio, realizzata con materiali poveri recuperati sulle spiagge, si può visitare ancora allo Studio d’arte Epicentro a Gala di Barcellona Pozzo di Gotto fino al 21 gennaio 2024 dalle ore 17,00 alle ore 19.00. L’ingresso è libero.