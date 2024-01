Barcellona, ricordato l’anniversario dell’omicidio del giornalista Beppe Alfano in un clima di ritrovata coesione tra famiglia e istituzioni

L’amministrazione comunale di Barcellona ha ricordato stamattina l’omicidio per mano della mafia del giornalista Beppe Alfano. Nel corso della cerimonia, davanti alla lapide di via Marconi, posta nel luogo dove avvenne l’agguato mortale, si è notato un clima di ritrovata coesione tra la famiglia Alfano e l’amministrazione comunale, a seguito di alcune incomprensioni che adesso sembrano chiarite.

Dopo la benedizione di padre Josef Ellul, il sindaco Pinuccio Calabrò, nel suo intervento, ha ricordato la sua conoscenza con Beppe Alfano, rivendicando l’importanza di questi momenti, che “non sono manifestazioni di routine, ma sono importanti per tramandare alla future generazioni gli esempi di uomini onesti che non si sono fatti vincere dalla paura ed hanno lottato per difendere la loro libertà di pensiero e di tutta la comunità”. Ha preso la parola l’assessore alla Pubblica Istruzione Viviana Dottore, che ha ringraziato le delegazioni delle scuole presenti, quelle dell’IIS Medi, dell’Itt Lssa Copernico e dell’Ic Bastiano Genovese. Erano presenti anche il procuratore Giuseppe Verzera, i vertici locali di Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Penitenziaria e Guardia di Finanza, il presidente del Consiglio Angelo Paride Pino ed una rappresentanza di assessori e consiglieri comunali.

Per la famiglia Alfano, tutta presente in via Marconi, con la moglie Mimma Barbaro e i figli Chicco, Fulvio e Sonia, ha preso la parola quest’ultima che ha ringraziato l’Amministrazione comunale per la vicinanza dimostrata in questa circostanza ed ha sottolineato come la loro ricerca di tutta la verità sulla morte del padre punta il dito contro la mafia di Barcellona e non contro i barcellonesi, che nella stragrande maggioranza sono cittadini onesti. Sonia Alfano si è poi rivolta ai ragazzi delle scuole, mostrando la disponibilità a raccontare la storia di Beppe Alfano, con incontri organizzati negli istituti barcellonesi, come accede già in altre città italiane e siciliane.

L’appuntamento è stato poi fissato per oggi pomeriggio alle 16.30, con il convegno organizzato dalla famiglia nell’auditorium San Vito a Pozzo di Gotto, per parlare della vicenda processuale legata all’omicidio Alfano.