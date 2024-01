Le vacanze di fine anno hanno riservato tanti impegni per la Croce Rossa di Barcellona

Durante il periodo natalizio i volontari della Croce Rossa di Barcellona sono stati impegnati non solo in servizi di assistenza sanitaria, ma soprattutto nelle distribuzione di generi di prima necessità alle famiglie più bisognose.

Tra Barcellona e i paesi limitrofi sono stati distribuiti 137 pacchi alimentari per un totale di 384 persone, ed inoltre una delegazione si è recata nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Barcellona per consegnare i panettoni ai ricoverati, offerti forniti dalla Delegazione Sicilia, su indicazione del Cav. Uff. Vincenzo CORTESE – Segretario Generale Norman Academy Inc.

Nel giorno di Natale i volontari con il presidente Pippo Puliafito, vestito da Babbo Natale, hanno consegnato a 96 bambini, figli delle famiglie che afferiscono al banco alimentare, una confezione di cioccolatini, dalla cooperativa sociale Formamentis di Barcellona Pozzo di Gotto.

La Croce Rossa di Barcellona ha inoltre fornito l’assistenza sanitaria nella notte di Capodanno a Barcellona ed in occasione del concerto del coro Ouverture al Teatro Mandanici, organizzato dal Lions.