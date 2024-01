La senatrice Bucalo: “Premiato l’impegno per salvaguardare quanto più possibile l’autonomia degli istituti scolastici messinesi”

La senatrice di Fratelli d’Italia, Ella Bucalo, ha così commentato la firma sul decreto per il dimensionamento scolastico in Sicilia, che ha salvaguardato 18 autonomia scolastiche, tra cui quella dell’IC Balotta di Barcellona.

“Si fanno sentire anche qui in Sicilia e nella città Metropolitana di Messina, in particolare, gli effetti della proroga approvata in Consiglio dei Ministri della scadenza per le regioni della possibilità di derogare per il solo anno scolastico 2024/2025 fino al 2.5% rispetto ai posti assegnati dal decreto interministeriale 127/2023, senza aumento degli organici. In tutta la Sicilia, così come confermato dal direttore dell’ufficio scolastico regionale Pierro, saranno 18, 15 istituti superiori e 3 comprensivi, le scuole che beneficeranno del provvedimento, inserito nel Milleproroghe. Grande il lavoro fatto per salvaguardare l’autonomia degli istituti superiori di tutta la provincia e dell’istituto comprensivo Balotta di Barcellona Pozzo di Gotto”.

“Non posso che ringraziare – dichiara la Senatrice Bucalo, membro della Commissione cultura e istruzione del Senato e vice responsabile del dipartimento scuola del Partito – ancora una volta il Governo Meloni e il Ministro Valditara per un atto importantissimo, che risponde alle esigenze e alle preoccupazioni del mondo scolastico, concedendo di fatto alle regioni un anno di tempo per avviare il dimensionamento scolastico. Un ulteriore atto figlio della grande sensibilità di questo Governo per il mondo della scuola e le sue esigenze. Un grazie all’assessore regionale all’istruzione Turano e al direttore dell’ ufficio scolastico regionale Pierro per lo straordinario lavoro sin qui svolto”.