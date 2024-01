Dimensionamento scolastico, ridotti i tagli per un anno: a Barcellona restano 5 istituti autonomi su 6, ma i sindacati criticano alcune decisioni

L’assessore regionale alla pubblica istruzione Girolamo Turano ha comunicato la decisione di ridurre da 93 al 75 le soppressione degli istituti scolatici per l’anno scolastico 2024-2025, in applicazione di una norma che consentiva la proroga sulle norme di dimensionamento della scuole.

I 18 istituti “salvati” in questa fase saranno probabilmente oggetto di un nuovo dimensionamento tra un anno, alla scadenza della proroga concessa dal Governo Nazionale alla fine del 2023.

Critica sulla scelta della Regione è la Uil Scuola Messina: “L’assessore regionale Turano – afferma il segretario provinciale della Uil Scuola Salvatore Piccolo – approfittando del provvedimento contenuto nel decreto Milleproroghe, ha deciso di ridurre la perdita di autonomia scolastica da 93 a 75. Si tratta, comunque, di una soluzione tampone, poiché le 18 istituzioni “salvate” dovranno essere “recuperate” nel dimensionamento scolastico per l’a.s. 2025/2026 e, secondo il decreto, non potranno essere utilizzate per la mobilità o per le assunzioni in ruolo dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori dei SGA”.

Per la provincia di Messina, quindi, si perderanno solo 7 autonomie scolastiche e ci saranno i seguenti cambiamenti:

1) I.C. di Tusa + I.C. di Mistretta

2) I.C. Capo d’Orlando 2 + I.C. Capo d’Orlando 1 (che cede i plessi di Naso all’I.C. di Castell’Umberto)

3) I.C. di San Filippo del Mela + I.C. Santa Lucia del Mela

4) viene soppresso l’I.C. Primo di Milazzo

5) viene soppresso l’I.C. Militi di Barcellona P.G.

6) I.C. Villa Lina-Ritiro + I.C. Battisti-Foscolo

7) I.C. di Santa Teresa di Riva + D.D. di Santa Teresa di Riva.

A Barcellona secondo l’ultima proposta dell’assessore Turano, sarà soppressa la direzione didattica di Militi, con l’accorpamento dei plessi di Santa Venera e Nasari all’IC Bastiano Genovese, dei plessi Militi e della zona artigianale all’IC Capuana e del plesso di Portosalvo all’IC Foscolo. Resta l’autonomia dell’IC Balotta, che in un primo momento era indicata tra gli istituti soppressi, mentre dall’IC D’Alcontres sarebbero stato confermato il trasferimento dei plessi di Merì, Caldera e via Sant’Andrea, che passano all’IC Foscolo, lasciando di fatto l’istituto di via San Vito con un unico plesso.

“Queste modifiche – continua Piccolo – apportate senza il giusto confronto con le Organizzazioni Sindacali e legate a scelte apparentemente incomprensibili, hanno portato, ad esempio, a trasformare l’I.C. “D’Alcontres” di Barcellona P.G. in una scuola media, in quanto cederà i propri plessi di scuola primaria e di scuola dell’infanzia ad altre istituzioni scolastiche”.