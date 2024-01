Dimensionamento scolastico: rettificata la bozza del decreto, nell’IC D’Alcontres restano i plessi di Merì, Calderà e Sant’Andrea

Un mero errore di trascrizione dei codici meccanografici aveva portato alla definizione di una rete scolastica che a Barcellona Pozzo di Gotto aveva di fatto penalizzato l’IC D’Alcontres, disponendo lo spostamento dei plessi di Merì (infanzia, primaria e secondaria di primo grado), di Calderà (infanzia) e di Sant’Andrea (infanzia) sotto la dirigenza dell’IC Foscolo di Barcellona.

L’assessorato regionale alla pubblica istruzione, nel primo pomeriggio di oggi, ha proceduto alla rettifica della bozza del decreto, firmato nel pomeriggio di oggi ed inviato a Roma per l’approvazione definitiva. Secondo l’ultima versione del provvedimento, sarà quindi soppressa solo la direzione didattica di Militi, con i plessi di Santa Venera e Nasari assegnati all’IC Bastiano Genovese, quelli di Militi e della zona artigianale all’IC Capuana e quello di Portosalvo all’IC Foscolo. Resta per un anno l’autonomia dell’IC Balotta, che in un primo momento era indicata tra gli istituti soppressi, mentre viene confermato l’assetto attuale dell’IC D’Alcontres, con i plessi di San Vito, Merì, Caldera e Sant’Andrea.