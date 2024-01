Capodanno a Sanremo per la band Luciano Fraita show

Capodanno sanremese per la band Luciano Fraita show, che è stata protagonista, con i Los Locos, di una serata nell’esclusivo ambiente del Roof Garden del Casinò di Sanremo, nei luoghi utilizzati per ospitare gli artisti del Festival della Canzone Italiana.

Si sono esibiti, insieme al frontman milazzese Luciano Fraita, Salvatore Tornambè alle tastiere, Antonio Battaglia al sax e Salvatore Siracusa alla chitarra elettrica. Proprio Luciano Fraita ha voluto ringraziare in maniera affettuosa i Los Locos per il coinvolgimento in spettacoli unici come quello di Capodanno.

Dopo avere girato tutta la Sicilia nel corso del 2023 con numerosi eventi ed essersi esibita in diversi comuni della provincia di Messina nel suo tour natalizio (Mazzarrà Sant’Andrea, Novara di Sicilia, Gualtieri Sicaminò), la band ha coronato un altro sogno volando fino in Liguria come preludio di un nuovo anno che si preannuncia ricco di successi.