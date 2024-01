Barcellona, si è spento a 78 anni Domenico Scolaro: è stato protagonista degli ultimi decenni della storia politica della città

Si è spento all’alba di oggi presso l’ospedale Barone Romeo di Patti l’ex assessore comunale Domenico Scolaro, che ha vissuto in prima linea gli ultimi decenni della storia politica della città del Longano. Malato da tempo, l’ex assessore della giunta Nania ha smesso di soffrire all’età di 78 anni.

Domenico Scolaro, dipendente dell’ufficio della direzione sanitaria del Cutroni Zodda, ha vissuto la sua vita in modo intenso. Da sempre legato alla famiglia, alla moglie Caterina Isgrò e della figlia Melangela, si è impegnato con altrettanta passione nella politica a partire dal 1975, quando venne eletto per la prima volta tra gli scranni del consiglio comunale, fino ai dieci anni di assessorato nella giunta del sindaco Candeloro Nania, dal 2002 al 2012, prima del passaggio di consegne alla figlia, che attualmente ricopre l’incarico di consigliera comunale con lo stesso spirito combattivo del padre.

I funerali si terranno domani alle 15.30 nella Basilica di San Sebastiano, con un passaggio alle 14.45 nella sala consiliare di Palazzo Longano per un ultimo saluto da parte del mondo della politica, in un luogo che lo ha visto protagonista di tante iniziative. La decisione è stata promossa dal presidente del consiglio Angelo Paride Pino a nome di tutti i consiglieri.

La notizia della scomparsa di Domenico Scolaro, che molti chiamavano affettuosamente Mimmo, si è diffusa nella tarda mattina di oggi nei corridori del palazzo municipale, per poi diventare un tam tam in tutta la città. Domenico Scolaro aveva interpretato il ruolo soprattutto di assessore ascoltando le istanze della gente e spesso era in piazza San Sebastiano a dialogare con chiunque avesse un suggerimento o una lamentela nei confronti dell’Amministrazione comunale.

La redazione di 24live ed in particolare il direttore Giuseppe Puliafito rivolgono le più sentite condoglianze alla sua famiglia, in questo momento di grande sofferenza, nella consapevolezza che Mimmo ha smesso di soffrire per una malattia che lo aveva costretto a disertare anche le amate strade della sua città.

Nella foto in evidenza l’immagine di Domenico Scolaro in occasione della candidatura a sindaco del 1994

