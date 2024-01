Barcellona, presentato il libro “Detective Ronald” del giovane scrittore Edoardo Perdichizzi

La libreria Gutenberg di Barcellona ha ospitato nei giorni scorsi la presentazione del libro “Detective Ronald”, scritto del giovane Edoardo Perdichizzi, che frequenta la terza classe della scuola secondaria di primo grado “Bastiano Genovese” di Barcellona.

Dopo il saluto del titolare della libreria, Giovanni Mazzeo, la direttrice del coro “I Piccoli Cantori”, di cui fa parte Edoardo, Salvina Miano, ha descritto il percorso formativo dello scrittore in erba. lo stesso Edoardo e la moderatrice Adele Arcoraci hanno letto una parte del primo capitolo, prima delle interviste e delle domande rivolte dal pubblico presente, in particolare dei tanti coetanei dello scrittore, curiosi di conoscere com’è nata la sua passione per la scrittura, che lo ha portato a pubblicare un libro a soli dodici anni.

Il libro è registrato presso il Registro Pubblico Generale delle Opere protette dalla Legge sul Diritto d’autore presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo di Roma ed è distribuito in librerie site in varie parti d’Italia e nel circuito della Feltrinelli, Mondadori e Amazon. Ha inoltre partecipato a diverse fiere nazionali di Torino, Roma, Chiari, alla fiera di Natale online, a quella online L’Approdo, alla fiera del Libro di Susegana Libri in Cantina. Alcune copie di esso sono state depositate presso la Biblioteca Nazionale di Firenze e di Roma e presso la Biblioteca Universitaria Regionale. Infine una copia si trova anche alla Biblioteca per ragazzi Oasi di Barcellona Pozzo di Gotto.