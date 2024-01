Capodanno 2024: tanta gente per le strade di Barcellona per festeggiare l’inizio del nuovo anno

Le vie del centro di Barcellona sono state animate da tanta gente, che ha scelto di partecipare alle iniziative organizzate dall’amministrazione comunale e dai locali della movida.

Molti barcellonesi hanno scelto la tradizione, trascorrendo la mezzanotte con i parenti, prima di affollare il centro cittadino per trascorrere qualche ora in compagnia degli amici. Intorno all’una la piazza Duomo si è riempita, nella parte finale dell’intervento di Pierpaolo Pretelli, ospite d’onore, che ha festeggiato la mezzanotte sul palco di Barcellona, nonostante i problemi tecnici provocati dalla pioggia caduta nelle ultime ore del 2023.

Il primo passaggio dei dj ha scaldato la piazza, prima dell’ingresso degli Audio 2, che in un’ora di esibizione hanno proposto i loro brani migliori, alcuni dei quali scritti per Celentano, Mina e Battisti. La serata in centro è proseguita con altri momenti dedicati alla musica del dj set. Nel corso dell’evento il sindaco Pinuccio Calabrò e l’assessore Angelita Pino hanno premiato il ballerino barcellonese Davide Telleri, che ha partecipato alla tournee di Annalisa ed a diverse trasmissioni televisive sulle reti nazionali.

La movida barcellonese si è estesa anche nelle zone dei locali notturni, che hanno registrato il pienone in via Longo nella vecchia pescheria, in piazza Libertà, in via Mandanici e nella zona del Seme d’arancia. La via Longo e la via Mandanici si sono trasformate in una discoteca all’aperto, su iniziativa dei privati, con la musica che ha accompagnato la nottata di Capodanno di tante persone, non solo barcellonesi, giunte in città anche dai paesi del comprensorio.

Sono state ore trascorse in allegria, con il fastidioso frastuono dei mortaretti, ma con la conferma della voglia di socialità dei barcellonesi, che sono tornati a vivere la loro città.