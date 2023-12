Barcellona, la “piparella” protagonista di un’iniziativa nei giardini Oasi, finanziata dalla Regione

L’iniziativa “Piparelle sotto l’albero“, nonostante l’iniziale incertezza sulle condizioni meteo, ha comunque portato in primo piano uno dei prodotti più tradizionali della pasticceria barcellonese.

Grande parte dei maestri pasticceri della città sono stati coinvolti nel progetto, realizzato dall’associazione Agorà Oreto Onlus, promosso dall’assessorato comunale alle attività produttive e sostenuto economicamente dal contributo dell’assessorato regionale all’Agricoltura, attraverso fondi assegnati al Comune e prelevati dal capitolo del bilancio siciliano, destinato solo ai “Contributi ad amministrazioni locali per la razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo ed agroalimentare”.

L’inizio della manifestazione è stato ritardato dalla pioggia caduta nella notte precedente. L’anfiteatro del Giardino Oasi di piazza San Sebastiano è stato animato non solo dalla presenza degli stand espositivi di diverse pasticcerie della città, ma anche dalla musica di un dj e dal suono delle tradizionali zampogne, che hanno rallegrato le vie del centro, nelle serate prenatalizie.

Nel video potrete apprezzare il suono degli zampognari e le dichiarazioni di una delle componenti dell’assessore Agorà Oreto.

La storia della piparella è legata non solo al territorio del messinese e in particolar modo al territorio di Barcellona Pozzo di Gotto, ma è legata alla cultura popolare siciliana. Un dolce preparato con ingredienti semplici ma che rappresentano l’essenza della Sicilia stessa, dalle mandorle al miele, spezie e farina, che rappresentano ingredienti semplici ma di qualità eccellente che rappresentano tutta la tradizione culinaria dell’Isola non solo del territorio del messinese. Questo è un dolce secco, facile da conservare che rimaneva in dispensa per molto tempo e poteva essere consumato anche dopo le festività, inoltre è usuale che venga accompagnato con vino passito tipico della zona. Questo dolce che pian piano sta perdendo la sua fama, è ritenuto uno dei dolci più rappresentativi della storia della comunità e allo stesso modo bisogna preservarlo e custodirne la ricetta e la sua laboriosità nella preparazione.

In occasione delle festività natalizie il comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha deciso di promuovere e valorizzare allo stesso tempo non solo il territorio ma questo prodotto della tradizione dolciaria con una manifestazione “Piparelle sotto l’albero”, in modo da far scoprire e riscoprire questo dolce della tradizione e l’utilizzo di ingredienti eccellenti del territorio.