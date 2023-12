Il Natale di Greccio prende vita nel presepe allestito nell’atrio del convento di Sant’Antonino

Quest’anno una costante nella raffigurazione della Natività è costituita dalla riproduzione di un piccolo affresco, con diverse parti scrostate e steso sull’area di una semicirconferenza, che fa da sfondo alla Sacra rappresentazione; in molti presepi si può vedere anche la figura di un uomo in adorazione vestito con un saio. Questi elementi, in un fitto gioco di corrispondenze e di simboli con gli altri “pastorelli”, si notano, ad esempio, nel presepe di Piazza San Pietro a Roma, nonché in quello allestito nel Santuario di Sant’Antonio di Padova in Barcellona P.G. e prendono vita nel presepe vivente messo in scena presso il convento annesso alla chiesa.

In realtà in queste rappresentazioni si fondono due distinte iconografie: quella della rievocazione della nascita di Gesù a Betlemme e quella del primo presepe fatto allestire da San Francesco d’Assisi nel 1223 a Greccio, nella valle reatina. Il motivo è, quindi, la ricorrenza dell’ottavo centenario di quella particolare celebrazione del Natale voluta dal Santo, tre anni prima della sua morte, che ebbe il desiderio di “vedere con gli occhi del corpo” i disagi in cui si trovò il Bambino di Betlemme. L’affresco menzionato, di scuola giottesca del XIV secolo, rappresenta il Natale di Betlemme e il Natale di Greccio e si trova nel Santuario di Greccio, più precisamente nella Cappella del Presepio, edificata nell’anno 1228 – lo stesso della canonizzazione di San Francesco – sul luogo in cui avvenne la rie­vo­cazione.

L’episodio è riportato da Tommaso da Celano, il primo biografo di San Francesco, nella sua “Vita prima”; in essa l’autore, dopo aver rievocato la profonda spiritualità del Santo e la sua continua meditazione, racconta che, circa due settimane prima di Natale, il Poverello d’Assisi fece chiamare un uomo di nome Giovanni, dalla vita retta e a lui caro, al quale disse: “Se vuoi che celebriamo a Greccio il Natale di Gesù, precedimi e prepara quanto ti dico: vorrei rappresentare il Bambino nato a Betlemme, e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra i bue e l’asinello”. Giunta la notte di Natale molti frati arrivano sul luogo prescelto insieme ad una folla festante che reca ceri e fiaccole; Francesco giunge per ultimo ed “è raggiante di letizia” vedendo che tutto è “predisposto secondo il suo desiderio”: ci sono la greppia con il fieno, il bue e l’asinello, Greccio diviene “una nuova Betlemme”; qui il biografo tralascia lo stile della cronaca e fa emergere, tra le righe, la gioia nuova che pervade il luogo, dove la luce ed il clima di festa contagiano tutti, uomini e animali, voci e cori festosi risuonano nella selva ed echeggiano tra le rupi. Il sacerdote celebra la messa e Francesco, rivestito con i paramenti diaconali, con la sua “voce forte e dolce, limpida e sonora”, canta il Vangelo e parla al popolo. La narrazione si conclude con il racconto di un evento prodigioso: uno dei presenti, infatti, vede il Bambinello privo di vita nella mangiatoia che viene risvegliato da San Francesco; a questo punto Tommaso da Celano sottolinea che l’evento prodigioso non discordava dalla realtà poiché “per i meriti del Santo, il fanciullo Gesù veniva risuscitato nei cuori di molti che l’avevano dimenticato”.

Quest’anno il racconto del Natale di Greccio rivive anche nella città del Longano, presso il Santuario francescano di Sant’Antonio di Padova; qui infatti i frati del Convento, insieme al Terz’ordine, alla Gi.Fra. e a moltissimi fedeli, hanno allestito un suggestivo percorso in cui il racconto di Tommaso da Celano prende vita attraverso dialoghi e scenografie scritti ed ideati da fra Francesco Chillari ofm. I visitatori vengono accolti in chiesa da fra Francesco Furore, rettore del Santuario, successivamente passano nel chiostro, dove possono ammirare, in una sorta di bolla incantata, la rappresentazione della natività di Betlemme, per poi uscire nel piazzale ed assistere, con emozione, alla parte centrale della sacra rappresentazione: la rievocazione del presepe di Greccio. Un presepe diverso da quello a cui siamo abituati con la raffigurazione dei mestieri tradizionali, in cui il messaggio è quello di tornare all’essenzialità vista e voluta da San Francesco, la semplicità e l’umiltà della nascita di Gesù.