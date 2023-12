Capodanno in piazza a Barcellona con gli Audio 2, Pierpaolo Pretelli e la musica del dj set

Sono agli sgoccioli i preparativi per il Capodanno a Barcellona Pozzo di Gotto, in una piazza Duomo che sarà animata con uno spettacolo musicale per tutti i gusti.

Il saluto di Pierpaolo Pretelli

L’amministrazione comunale di Barcellona, con una parte delle risorse assegnate dalla Regione Siciliana proprio per rallegrare le feste di fine anno in molti centri dell’isola, ha scelto di puntare sulla bellezza e la verve di Pierpaolo Pretelli, cantante e showman conosciuto soprattutto dal pubblico femminile, per la sua partecipazione ad una delle ultime edizioni del Grande Fratello. Sarà lui ad animare la mezzanotte sul palco allestito in piazza Duomo, a partire dalle 23.30, prima di concerdersi ai serfie dei suoi fan.

Giovanni Donzelli degli Audio 2

A seguire si esibirà la band degli Audio 2, nota anche per i tanti brani di successo scritti per i più importanti cantanti italiani, tra cui Mina. Dopo il concerto del duo Giovanni Donzelli e Vincenzo Leomporro, sarà il momento della discoteca all’aperto con il dj set, che vedrà alternarsi alla consolle Albord, Salvo P e Salvo La Spada, con Peppe Ordile e Michele Mandanici alla voce.

La serata, sponsorizzata anche dal Ritrovo Momart di piazza Duomo, sarà aperta dall’esibizione di Ketty e Puccio Amato e verrà presentata da Antonio Latteri. Nel corso dell’evento il sindaco Pinuccio Calabrò e l’assessore ai grandi eventi Angelita Pino consegneranno un premio a Davide Telleri, ballerino barcellonese in grande ascesa, che sarà in tour con la cantante Annalisa ed ha partecipato a diversi programmi televisivi di caratura nazionale.