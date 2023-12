San Filippo del Mela, domato dai Vigili del Fuoco l’incendio in un cantinato: danni ad auto e moto che si trovavano all’interno

I Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti questa notte, intorno alle ore 2,30, nel comune di San Filippo del Mela (Me) in via Alighieri, per un incendio sviluppatosi all’interno di uno scantinato.

La squadra, proveniente dal distaccamento di Milazzo con aps e pick-up con modulo, è intervenuta riuscendo a domare le fiamme e bonificare l’area coinvolta. Dalla Centrale veniva inviata l’autobotte in rincalzo alla squadra per un maggior supporto idrico.

Nell’incendio veniva interessata un’autovettura, due scooter, suppellettili e legname. Una seconda autovettura è stata messa in sicurezza dal personale dei vigili del fuoco. L’intervento si è concluso alle prime luci dell’alba, con la messa in sicurezza. Le cause del rogo sono da accertare. Sul posto erano presenti i Carabinieri di Milazzo