Barcellona, sequestrati oltre 750 kg di fuochi d’artificio detenuti senza licenza e in condizioni di assoluta pericolosità: denunciato il titolare

Gli agenti del Commissariato di Barcellona, nel corso dei controlli per accertare la regolarità del possesso e della vendita di materiale esplodente, effettuati per garantire sicurezza durante i festeggiamenti di fine anno, ha rinvenuto e sequestrato 755,50 kg di fuochi d’artificio detenuti in condizioni di assoluta pericolosità.

Il materiale sequestrato era stipato in un furgone sito all’interno di un magazzino non idoneo in quanto privo di omologazione e sistemi di sicurezza, per cui privo di licenza, che – oltre ad affacciarsi sulla pubblica via – è anche adiacente ad una attività commerciale ed a numerose abitazioni private.

Una deflagrazione sarebbe stata senz’altro catastrofica e capace, visto l’ingente quantitativo di esplodente, di cagionare danni a cose e numerose vittime.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P.G. ha immediatamente disposto, oltre al sequestro, l’immediata messa in sicurezza dei luoghi mediante l’impiego degli artificieri della Polizia di Stato. Il materiale sequestrato ha stato catalogato ed è stata conservata una campionatura, per poi procedere alle distruzione del resto del materiale, come disposto dallo stesso Procuratore.

Il responsabile è stato deferito in stato di libertà per detenzione abusiva di materiale esplodente. Ulteriori serrati controlli verranno svolti nei prossimi giorni nell’ambito di mirati servizi della Polizia di Stato.