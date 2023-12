Video-Redazione: il CIRS, cos’è e che servizi offre?

Cettina Guido e Simona Maggistro, tutor del CIRS sede di Barcellona Pozzo di Gotto, ci hanno accompagnato in questo viaggio all’interno del Centro di Formazione Professionale.

Rivolto ai ragazzi dai 13 ai 17 anni per i percorsi dopo le Scuole Medie e valido per l’offerta di Scuole Superiori delle Professioni, il CIRS si rivolge a tutti coloro i quali vogliono diventare operatori: grafici, elettrici, informatici, meccatronici, della ristorazione, del benessere e dell’estetica, saldatori, di sartoria e abbigliamento, dell’acconciatura e molto altro.

Il CIRS fornisce inoltre, guida ed esperienza, per chi non ha continuato la scuola e vorrebbe, invece, riuscire a raggiungere determinati obiettivi e per chi, invece, è al momento senza occupazione e vorrebbe riuscire a perfezionarsi per fare ingresso più sicuro nel mondo del lavoro.

Inoltre, a partire dall’a.s.f. 2020/2021, il CIRS aderisce, con i propri allievi, agli scambi culturali e quindi ai viaggi di istruzione Erasmus.

Per costruire il futuro che scegliamo, basta poco. Ad esempio, recarsi in via Madia a Barcellona Pozzo di Gotto oppure contattare gli adepti ai numeri 388 984 3861 oppure 342 064 1010.