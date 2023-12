Video – redazionale: Più Formazione, il Centro Studi adatto a tutti

Più Formazione è il Centro Studi adatto a tutti coloro che hanno voglia di vincere la sfida più importante: quella contro se stessi, liberi di stupire e stupirsi per accrescere le proprie conoscenze e costruire la propria carriera.

L’offerta formativa prevede la possibilità di frequentare corsi di laurea universitari, con corsi fruibili 24 ore su 24 grazie alla modalità telematica, e accedere alla frequenza di corsi per l’ottenimento di certificazioni linguistiche e informatiche riconosciute dal MIUR, spendibili in tutti i concorsi e graduatorie, anche del personale ATA e in quelle GPS per l’insegnamento e che, in generale, possono consentire di avere una conoscenza più completa e spendibile nel corso della propria carriera, rimanendo sempre al passo con la normativa vigente e attuale d’Italia.

Più formazione ingloba il mondo dell’università telematica e-campus e della Columbus Academy, diventando negli anni il punto di riferimento per tutto l’hinterland.

Per contattare i professionisti di Più formazione, è possibile recarsi in Via Umberto I a Barcellona P.G. oppure contattarli al numero 090 921 7578 o all’indirizzo e-mail info@piu-formazione.it, oppure tramite le pagine social: facebook e Instagram.

