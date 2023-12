Stalking, furto e minaccia con armi era l’accusa per un uomo di Lipari, assolto dalla Corte d’Appello di Messina

Denunciato di stalking è, in realtà, l’amante, accusato anche di aver rubato dei Rolex. Ecco i dettagli della vicenda

La Corte di Appello di Messina ha assolto un uomo imputato di G.M., residente in Lipari, che era stato accusato di una molteplicità di reati, asseritamente commessi nei confronti di una donna.

La persona offesa aveva dichiarato che il G.B. si fosse di lei invaghito e che, nella specie, era stato mandato a processo per i reati di stalking aggravato I, II, IV comma, lesioni aggravate, furto in appartamento, porto di arma, minaccia con l’uso delle armi e violazione di domicilio aggravata, per i quali la Procura aveva chiesto, in primo grado, la condanna ad anni 5 e mesi 8 di reclusione.

L’imputato, difeso dall’avvocato Alfio Chirafisi, già in primo grado era stato riconosciuto innocente per il più grave reato di stalking aggravato, violazione di domicilio, porto di arma e minaccia con l’uso delle armi( coltello).

La difesa aveva dimostrato che tali condotte non fossero mai avvenute e che invero, l’imputato non si fosse invaghito della donna ma i due intrattenevano già da diverso tempo una relazione extra coniugale. Inoltre, era proprio l’imputato che avrebbe, già da tempo, voluto chiudere tale relazione. In primo grado, tuttavia, il giudice, pur assolvendo l’imputato da tutti i reati predetti, lo riteneva colpevole per il furto in appartamento, avendo lo stesso, asseritamente prelevato alcuni Rolex e altri oggetti di valore dalla casa della presunta vittima.

La difesa ha invece sostenuto, in grado di appello, che non fosse configurabile il reato di furto in appartamento in quanto, sulla scorta di recentissime sentenze della Corte di Cassazione, la configurabilità di tale reato necessita di un nesso finalistico tra l’introduzione in appartamento e il furto. In altre parole, l’imputato avrebbe dovuto accedere nella casa solo ed esclusivamente con l’intenzione di rubare e a tal fine. La difesa ha invece dimostrato che l’imputato si introdusse nell’appartamento al fine di chiarire delle circostanze della relazione extraconiugale con la presunta vittima, “per fini di gelosia, financo per schiaffeggiarla”.

La Corte d’Appello, sembrerebbe aver accolto in pieno la tesi della difesa, riqualificando il reato in furto semplice (624 cp) e non aggravato (624 Bis), assolvendo l’imputato per difetto di procedibilità in quanto manca agli atti la querela sul punto. Ha però confermato la condanna a 8 mesi di reclusione per lo schiaffo confessato dallo stesso imputato all’interrogatorio di garanzia.

L’avvocato Chirafisi si è detto “molto soddisfatto e sollevato dall’esito del processo, in quanto il reato di furto in appartamento è un reato ritenuto gravissimo e per il quale non è prevista la possibilità di beneficiare di pene alternative la carcere. Sicchè, in caso di conferma della condanna di primo grado, l’imputato avrebbe fatto il suo ingresso in carcere. Con l’assoluzione, invece, il rischio è stato scongiurato, essendo la condanna a 8 mesi, per lo schiaffo, espiabile fuori dal carcere, con affidamento al servizio sociale o domiciliare“.

Inoltre, ha aggiunto che interporrà ricorso per Cassazione per la condanna, in quanto, nonostante la confessione dell’imputato, le lesioni lamentate dalla persona offesa, non sarebbero derivate dallo schiaffo ma da un incidente stradale autonomo, cosa di cui il legale si dice certo.